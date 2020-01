Noworoczne postanowienie prezydenta. Zaskakujące wyznanie

Okazją do tak niecodziennego wyznania głowy państwa było spotkanie z dziennikarzami, które odbyło się we wtorek w Pałacu Prezydenckim. Jakie więc noworoczne postanowienia ma Andrzej Duda? – Chciałbym trochę zeszczupleć – przyznał w rozmowie z "Super Expressem". – To oznacza, że muszę wdrożyć więcej aktywności fizycznej w swój plan dnia – tłumaczy.

Prezydent nieco ubolewa, że nie udało mu się jeszcze w tym sezonie pojeździć nartach. – Od grudnia 2019 r. nie skorzystałem z jazdy po śniegu. W nowym roku również nie miałem jeszcze tej okazji – powiedział. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że wkrótce uda się zmienić ten stan rzeczy.

– Mam nadzieję, że wezmę udział w zawodach charytatywnych, które są organizowane przez Małgorzatę Tlałkę-Długosz. Zawsze na nich jestem. Maraton charytatywny dla dzieci z niepełnosprawnościami to dla mnie priorytet i szczytna inicjatywa – wskazuje prezydent.