Rzecznik prezydenta żartuje z Kidawy-Błońskiej

– Jak wizyta Komisji Weneckiej może być nielegalna? To jest ciało unijne, a my jesteśmy członkiem UE – tłumaczyła w studiu TVN24 Małgorzata Kidawa-Błońska. Do pomyłki wicemarszałek Sejmu odniósł się rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

„Pani Marszałek uprzejmie przesyłam link do zapoznania się z tym czym dokładnie jest komisja wenecka, szczególnie polecam fragment »Komisja Wenecka jest organem Rady Europy i nie należy jej mylić z instytucjami Unii Europejskiej«. Nie trzeba dziękować” – napisał Spychalski na Twitterze. Rzecznik prezydenta nawiązał do wypowiedzi wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w programie „Kropka nad i”. Kidawa-Błońska mówiła w studiu TVN24 o reakcji rządu na opinie Komisji Weneckiej. – Jak wizyta Komisji Weneckiej może być nielegalna? To jest ciało unijne, a my jesteśmy członkiem UE – stwierdziła polityk na początku rozmowy. Przypomnijmy, że Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, szerzej znana pod nazwą Komisji Weneckiej, jest organem doradczym Rady Europy złożonym z niezależnych ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, sędziów sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich, członków parlamentów narodowych oraz urzędników służby cywilnej.