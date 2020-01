Posłanka KO trafiła do szpitala

Jak wynika z informacji „Super Expressu”, posłanka przeszła szereg badań neurologicznych. – Kasia nie znosi szpitali, dlatego mamy nadzieję, że wyniki będą dobre – mówi "SE" jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej.

Tabloid donosi, że posłanka Koalicji Obywatelskiej po 8 miesiącach doczekała się wreszcie na rezonans magnetyczny głowy. – Cierpię na klaustrofobię i okazało się, że badanie muszę mieć przeprowadzone w obecności anestezjologa – przyznała kilka tygodni temu w rozmowie z „SE”. W niedzielę Piekarska zamieściła na Facebooku zdjęcie swojego pupila, więc można wnioskować, że jest już w domu.

Piekarska to poseł II kadencji, III, IV, V oraz obecnej kadencji Sejmu. Ma 53 lata. Do parlamentu dostała się z okreu nr 19 (Warszawa). Z zawodu jest radcą prawnym. Ukończyła wydział prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Należy m. in. do parlamentarnej grupy kobiet, zespołu ds. równouprawnienia społeczności LGBT+ oraz parlamentarnego zespołu praw zwierząt.