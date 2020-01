"Bezczelnie kłamie". Karczewski oburzony: Ja mu ręki nie podam!

Stanisław Karczewski odpowiedział w ten sposób na piątkowy wpis Donalda Tuska na Twitterze. "Wyprowadzają Polskę z Unii, niszczą sądy, by bezkarnie kraść, szczują jednych Polaków przeciw drugim" – napisał były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej.

"Tusk idzie drogą Wałęsy"

– Ja uważam, ze powinien przeprosić. Jeśli przeprosi, to ja na pewno podam mu rękę i będę z nim rozmawiał. (...) To są słowa skandaliczne. Dobrze, że to już jest polityk, który jest właściwie poza życiem politycznym w Polsce. Myślę, że pan Tusk idzie drogą Lecha Wałęsy. (...) To jest po prostu oburzające i to jest taki tweet, który wpisuje się w tę teraz próbę tworzenia polityki podnoszenia emocji, bo politycy totalnej opozycji wymyślili sobie, że jeśli będą duże emocje, to te emocje spowodują mobilizację ich elektoratu, czyli elektoratu PO – ocenił Karczewski.

– To my walczyliśmy z korupcją. (...) To przecież Donald Tusk mówił, że nie ma pieniędzy i nie będzie, prawda. A okazało się, że są pieniądze, bo te pieniądze były kradzione. (...) Przecież w ich kadencji oblicza się i szacuje, że prawie 250 miliardów złotych z naszych kieszeni, wszystkich kieszeni Polaków, zostało wyjętych – dodał wicamarszałek Sejmu.