Odkręcanie liczników

Od 1 stycznia tego roku policjanci drogówki mają nowy obowiązek podczas kontroli kierowców. Muszą sprawdzić i wprowadzić do systemu stan drogomierza samochodu. Z Centralnej Ewidencji Pojazdów od razu otrzymują informację, jak ma się to do stanu licznika zarejestrowanego przez diagnostów podczas ostatniego badania technicznego. Niezgodności widoczne są więc od ręki.