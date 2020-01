"Nie chcę okupować Polski". Szewach Weiss odpowiada Konfederacji

Konfederacja zebrała 200 tysięcy podpisów pod projektem ustawy "Stop 447". – Chodzi generalnie o to, w generalnym skrócie, że Polacy obawiają się, że na mocy amerykańskiej ustawy de facto będą zmuszani do tego, by płacić odszkodowania za Holokaust – stwierdził Mazurek.

Weiss w odpowiedzi zaczął mówić o plakacie, na którym znalazł się jego wizerunek.

– Ja mam pytanie: czy funkcjonariusze już znaleźli? Policja szuka tych, którzy ujawnili tutaj taki plakat przed wyborami, afisz, że tam się ujawnia pani Majbacher, rabin Schudrich, profesor Tomasz Gross, Szewach Weiss, jako Żydzi, że chcą okupować, zdobyć rząd w Polsce – mówił Weiss.

Robert Mazurek nie potrafił ukryć śmiechu, gdy pytał swojego gościa, czy planuje w najbliższym czasie okupować Polskę. – Nie. To jest moja odpowiedź – odparł krótko.

W dalszej części rozmowy Weiss przyznał, że sprawa 447 i szerzej - żydowskich roszczeń, "ujawnia się nieraz na stole politycznym" i cały czas znajduje się na "stole historycznym". – Faktem jest, że prawie nie oddano nic Żydom. Ale to nie jest realne. To jest sprawa moralna, między narodami. Jak ją załatwić? Trochę za późno. Można było to załatwić 20-30 lat temu, tak mi się wydaje. Nie ma się czego obawiać. To są Stany Zjednoczone, są Żydzi, którzy mają wpływ. To jest moralna sprawa, niezałatwiona. Jest też dużo Polaków, są też związani taką sprawą co do kompensacji i reparacji. Ja bym powiedział teraz: to jest bardzo ważny temat na godzinny program, który zrobimy za kilka miesięcy – mówił gość RMF FM.