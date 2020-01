"Fakt": Powstanie nowa "policja". Na celownik weźmie oszustów żywnościowych

Reforma ma objąć wszystkie służby, odpowiedzialne do tej pory za kontrolę żywności. Policja żywnościowa ma przejąć niektóre kompetencje Sanepidu, ale również Inspekcji Handlowej czy innych urzędów o podobnym charakterze – donosi "Fakt".

Pomysł potwierdza szef resortu rolnictwa, minister Jan Krzysztof Ardanowski. – Już od dawna chcieliśmy połączyć kilka urzędów w jeden, bo wprowadzona wiele lat temu ustawa była zwyczajnie głupia – mówi polityk w rozmowie z tabloidem.

Dotychczas jeden urząd mógł kontrolować przetwórcę i hurtownie, ale nie mógł wejść do sklepu i sprawdzić, czy towar jest dobrze oznaczony, np. czy butelka z napisem "wódka" naprawdę ją zawiera. Nowy urząd będzie mógł skontrolować jakość żywności, ale również wejść do sklepu i wycofać produkt ze sprzedaży. Donos będzie mógł złożyć praktycznie każdy. – Jeśli ktoś podejrzewa, że żywność jest oszukana, będzie mógł to zgłosić właśnie tam – mówi Ardanowski.

Realizacji pomysłu należy się spodziewać w najbliższych tygodniach.