Niepokojące doniesienia o Pawle Królikowskim. "Pojawiły się powikłania"

Pobyt aktora w szpitalu znów się przedłuża. Informator "Super Expressu" twierdzi, że kilka dni temu musiał przejść kolejną operację. – Po operacji niespodziewanie pojawiły się powikłania. Wdała się infekcja – twierdzi rozmówca gazety.

Problemy zdrowotne Pawła Królikowskiego rozpoczęły się w 2015 roku. Aktor przeszedł wówczas operację wycięcia tętniaka mózgu. Po rehabilitacji dość szybko wrócił do pracy, jednak kilka miesięcy temu znów trafił do szpitala i konieczna była kolejna operacja. Stan męża skomentowała wówczas Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Przyznała, że droga do jego pełnego wyzdrowienia wciąż jest bardzo długa i wymaga czasu. Po kolejnym zabiegu aktor znów szybko doszedł do siebie. Czuł się na tyle dobrze, że zagrał w serialu "W rytmie serca".

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia kolejny raz trafił do szpitala. Media informowały, że jego stan jest poważny. Królikowski przebywa w szpitalu już pięć tygodni.