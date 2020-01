Lempart: Bosak to faszysta, Gozdyra wspiera-legitymizuje faszyzm

Lewicowej działaczce Marcie Lempart nie spodobało się zaproszenie do studia Polsat News kandydata Konfederacji na prezydenta Krzysztofa Bosaka. Jej zdaniem polityk jest faszystą, a Agnieszka Gozdyra zapraszając go do studia "wspiera-legitymizuje" faszyzm.

Dwa dni temu jednym z gości "Polityki na ostro" na antenie Polsat News był kandydat Konfederacji na prezydenta, poseł Krzysztof Bosak. Fakt ten nie spodobał się Marcie Lempart. Lewicowa działaczka w ostrych słowach zaatakowała gospodynię programu Agnieszkę Gozdyrę. "Pani Agnieszka Gozdyra lubuje się w zapraszaniu do swojego programu faszystów i traktowaniu faszyzmu jako 'poglądu w dyskusji', ale dzisiaj przeszła samą siebie - zaprosiła faszystę w dniu 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz" – napisała i dodała: "Brak mi słów. Brak. Mi. Słów" – napisała. Jej zdaniem Gozdyra zapraszając Bosaka "wspiera-legitymizuje" faszyzm. "Wstyd i hańba" – oceniła. "Krzysztof Bosak to faszysta, a Konfederacja to ugrupowanie faszystowskie" – podkreśliła lewicowa działaczka w kolejnym wpisie.