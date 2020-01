Balcerowicz: Jak myślicie, kto popiera PiS? Dziennikarz "GW" odpowiada

"Ciesze się, że już wróciłam, bo tam już jest panika". Polska studentka uciekła przed koronawirusem

Jeśli zobaczę jakieś objawy to zgłoszę się do szpitala. Ale wydaje mi się, że byłam ostrożna – tłumaczy w rozmowie z "Super Expressem" polska studentka, która wczoraj przyleciała z Chin do Polski.