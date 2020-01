"To mogło się skończyć tragedią". Ogórek złożyła zeznania

Oprócz utrudniania odjazdu z parkingu i obraźliwych haseł, demonstrujący oblepili auto Ogórek naklejkami z hasłami uderzającymi w media publiczne. Demonstracje przed siedzibą TVP Info nasiliły się po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. Demonstrujący krzyczeli do dziennikarki: „Wstyd i hańba!”, „Sprzedajna kłamczucha!”, „Zatrudnijcie dziennikarzy!”. Okleili samochód Ogórek naklejkami z napisem „TVoja Wina”. Policjanci odciągnęli demonstrantów na bok, umożliwiając wyjazd auta z parkingu.

W sprawie zarzuty usłyszało 5 osób. Joanna Gzyra-Iskandar, Szymon Kaczanowski, Gabriela Lazarek mają zarzuty "utrudniania ruchu na drodze publicznej w ten sposób, że stali na jezdni, uniemożliwiając przejazd pojazdu BMW". To artykuł 90 Kodeksu wykroczeń, za który grozi kara grzywny lub nagany. Z kolei Elżbieta Podleśna i Elżbieta Rosłońska mają dodatkowo zarzut "umieszczenia nalepki na pojeździe BMW bez zgody zarządzającego tym pojazdem". To z kolei art. 63a Kodeksu wykroczeń. Z tego paragrafu można skazać na karę ograniczenia wolności. Żadna z tych osób nie przyznaje się do zarzucanych czynów.

W czwartek zeznania złożyła prezenterka TVP Magdalena Ogórek. Gdyby wówczas, podczas ataku na mnie, ktoś miał nóż, to mogło się skończyć tragedią. Tłum, który mnie otoczył, prezentował zachowania absolutnie odbiegające od normy. Jakbym miała do czynienia z osobami niepoczytalnymi – mówiła Ogórek.

– Ludzie byli wszędzie, stali dookoła samochodu. Bałam się, że kogoś potrącę. Spieszyłam się, bo 25 minut później miałam kolejny program na żywo, ale w siedzibie telewizji na Woronicza – opisywała zdarzenia z 2 lutego. – Miałam wrażenie, że ktoś niszczy mój samochód. Ze środka słyszałam walenie w szyby. Nie wiedziałam wtedy, że to było naklejanie. Brałam pod uwagę, że ktoś może wybić szybę, że mogę być zaatakowana fizycznie. Poziom zaszczucia był wtedy potworny – mówiła. Wskazywała, że jej 13-letnie dziecko tego wieczora "dostało absolutnych spazmów", gdy "najpewniej zobaczyło filmik z tych wydarzeń".

– Wiedziałam, że jak kogoś musnę, to będą w internecie tytuły: „Dziennikarka TVP potrąciła protestujących” – zeznawała.