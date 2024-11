Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podpisała porozumienie robocze z Prokuraturą Europejską (EPPO). Jak informuje prestiżowy lewicowy portal "Politico" celem przedsięwzięcia ma być ułatwienie prowadzenia dochodzeń w sprawach korupcyjnych wewnątrz instytucji.

W 2023 r. do mediów przebiła się sprawa korupcyjna Evy Kaili, jednak jak twierdzi Jacek Saryusz-Wolski zjawisko korupcji w UE jest systemowe i dotyczy nie tylko Parlamentu Europejskiego, ale wszystkich instytucji tej specyficznej organizacji.

Porozumienie PE z EPPO. Twierdzą, że zajmą się korupcją w UE

Analogiczną umowę w 2021 r. podpisała z EPPO Komisja Europejska. Metsola twierdzi, że teraz „walka z przestępczością i oszustwami będzie szybsza i lepsza”, a pieniądze podatników lepiej chronione.

Na podstawie tego porozumienia Prokuratura Europejska ma zyskać łatwiejszy dostęp do budynków unijnego parlamentu, a także prostszy tryb wnioskowania o uchylenie immunitetu parlamentarzystom i pracownikom oraz dostęp do dokumentów związanych z dochodzeniami.

Porozumienie pojawia się kilka tygodni po tym, jak EPPO ujawniła, że prowadzi dochodzenie w sprawie Europejskiej Partii Ludowej (EPL).

Obowiązki stron porozumienia

Jeśli chodzi o dochodzenia dotyczące europosłów EPPO będzie kontaktować się z przewodniczącą Metsolą, a w sprawach dotyczących pracowników Parlamentu wnioski będą kierowane do sekretarza generalnego.

Victor Negrescu, wiceprzewodniczący Parlamentu do spraw walki z korupcją i polityki przejrzystości argumentował, że umowa ma na celu "poprawę mechanizmów antykorupcyjnych" i "zagwarantowanie pewności prawnej dochodzeniom EPPO".

Porozumienie nakłada na EPPO obowiązek informowania Parlamentu o wszelkich interwencjach z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. Będzie też musiała informować o toczących się dochodzeniach. Parlament będzie zobowiązany zgłosić do Prokuratury informacje o podejrzeniach przestępstw finansowych pracowników.

EPPO – organ UE

EPPO (European Public Prosecutor's Office) "to niezależny organ Unii Europejskiej, który działa od 1 czerwca 2021 r. Jego utworzenie zostało przewidziane w Traktacie Lizbońskim. We wzmocnionej współpracy (to mechanizm przewidujący, że dany kraj przystępuje do EPPO na skutek działań swojego rządu i nie wymaga to zmian w jego prawodawstwie) w zakresie Prokuratury Europejskiej uczestniczą obecnie 22 państwa członkowskie".

