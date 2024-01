Prokuratura Europejska w Polsce. Podstawowe zasady funkcjonowania

Na początku stycznia minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że zgłosił do szefowej KE Ursuli von der Leyen oraz belgijskiej prezydencji UE, że Polska chce przystąpić do Prokuratury Europejskiej.

Teraz do Polski z wizytą przyjechała europejska prokurator generalna Laura Kövesi. Po spotkaniu z ministrem oboje wystąpili na konferencji prasowej.

Prokuratura Europejska. Tak będzie funkcjonować w Polsce

Prokurator Kövesi opowiedziała o tym, jak funkcjonuje instytucja. Jak twierdziła, przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej nie wpłynie negatywnie na krajową suwerenność.

– Dzisiejsze porozumienie oznacza, że będziemy mieli w Polsce 24 prokuratorów delegowanych, którzy będą pracowali w czterech biurach. Przyłączenie do EPPO oznacza, że Polska będzie bezpieczniejsza, ponieważ wspólnie będziemy walczyć z przestępczością finansową i przestępczością zorganizowaną – powiedziała Kövesi.

Prokurator starała się przekonywać, że państwa nie są w stanie skutecznie zwalczać tych zjawisk samotnie. – Delegowani prokuratorzy będą wbudowani w system krajowy. Będą mieli te same uprawienia, co prokuratorzy krajowi. Będziemy współpracowali z policją, ze służbami fiskalnymi. Wszyscy obywatele Polski, którzy będą mieli świadomość przestępstwa, które leży w kompetencji EPPO, będą mogli powiadomić o tym prokuraturę w Luksemburgu albo nasze biuro w Polsce, po polsku – kontynuowała.

– Nasze dochodzenia w Polsce będą prowadzone w Polsce z poszanowaniem polskiego kodeksu karnego i polskiego kodeksu postępowania karnego. Nasze oskarżenia będą wnoszone przed polskimi sądami. A zatem proszę nie uważać, że Prokuratura Europejska to obce ciało – tłumaczyła.

Bodnar: Czekamy na odpowiedź Komisji Europejskiej

Wcześniej głos zabrał minister Bodnar. – Taka decyzja została ogłoszona przez premiera Donalda Tuska, że będziemy w tym kierunku podążali w połowie grudnia 2023 roku – powiedział szef resortu sprawiedliwości, wymieniając kolejne etapy procedury przeprowadzone już w Polsce.

– Został sformułowany wniosek do Komisji Europejskiej. Czekamy teraz na odpowiedź ze strony KE. To procedura wzmocnionej współpracy. Deklaracja rządu i pozytywna decyzja KE wystarcza, aby dołączyć do Prokuratury Europejskiej. Podejmujemy działania przygotowawcze, techniczne, związane z tym, aby Polska stała się częścią Prokuratury Europejskiej, mogła uczestniczyć w tym systemie – powiedział minister Bodnar.

EPPO – organ UE

Jak przypomina Onet EPPO (European Public Prosecutor's Office) "to niezależny organ Unii Europejskiej, który działa od 1 czerwca 2021 r. Jego utworzenie zostało przewidziane w Traktacie Lizbońskim. We wzmocnionej współpracy (to mechanizm przewidujący, że dany kraj przystępuje do EPPO na skutek działań swojego rządu i nie wymaga to zmian w jego prawodawstwie) w zakresie Prokuratury Europejskiej uczestniczą obecnie 22 państwa członkowskie".

