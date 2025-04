Plan Berlina kontra Europa gen. de Gaulle’a

Kilkadziesiąt lat żyliśmy w luksusie. Byliśmy bezpieczni i korzystaliśmy z dobrodziejstwa rozwoju gospodarczego. Ten szczęśliwy czas opierał się na porządku międzynarodowym, który wyznaczany był przez dwa traktaty. Jeden to traktat waszyngtoński a drugi to Traktat o Unii Europejskiej. Opublikowana przez władze Unii Europejskiej "Biała Księga w sprawie obronności" podważa oba te traktaty. Zatem unijni liderzy rozpoczynają bardzo ryzykowną grę. Podważają to, co przez wiele lat zapewniało nam bezpieczeństwo i rozwój. Projektują nowy układ sił, który może okazać się dużo mniej skuteczny, czyli gorszy. Czy warto zatem podejmować ryzyko i zmieniać porządek, który tyle lat zapewniał nam korzyści?