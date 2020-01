Tweet Kidawy-Błońskiej z Londynu. Bezlitosny komentarz

Dziś o północy brexit stanie się faktem, a przedstawiciele Wielkiej Brytanii opuszczą Parlament Europejski. To historyczny moment, ponieważ kraj ten jest pierwszym, który opuszcza Unię Europejską. Decyzję tę Brytyjczycy podjęli w referendum zorganizowanym w 2016 roku. Blisko 52 proc. wyborców opowiedziało się po stronie opuszczenia Unii Europejskiej. Frekwencja wyniosła nieco ponad 72 proc. uprawnionych do głosowania. Opozycja w Polsce próbuje wykorzystać temat brexitu do własnych celów polityczych strasząc Polaków, że Prawo i Sprawiedliwość chce wyprowadzić nasz kraj ze Wspólnoty. Niektórzy politycy robią to jednak bardzo nieudolnie...

Wpis w takim właśnie tonie opublikowała dziś na Twitterze kandydatka PO na prezydenta. Małgorzata Kidawa-Błońska przebywa obecnie w Londynie, gdzie ma spotkać się z mieszkającymi tam Polakami.

"Czytam, co mógłby zgotować nam niedługo @AndrzejDuda. Dopilnuję, żeby się to nie wydarzyło" – napisała wicemarszałek Sejmu, a do swojego tweeta zamieściła zdjęcie.

Wpis Kidawy-Błońskiej w bezlitosny sposób skomentował prawnik Marcin Wątrobiński. "Ja sztabowi MKB chciałem tylko przypomnieć, że wybieramy prezydenta dużego europejskiego kraju, a nie szefa samorządu szkolnego w LO. Proszę więc należycie poważnie traktować wyborców" – podkreślił.

Negatywnych komentarzy było jednak więcej. "Niesamowicie infantylne są te jej sesje. Wyobrażenie inteligenta rodem z Woody'ego Allena" – ocenił jeden z użytkowników Twittera. Głos zabrali także politycy ekipy rządzącej. "Jakoś pani swojego politycznego idola - dziś politycznego emeryta, którego nikt nie chce w Europie - Donalda Tuska nie dopilnowała, który ponosi współodpowiedzialność polityczną za #brexit i rozpad UE" – napisał wiceminister Janusz Kowalski. "Przecież #Brexit zgotował pani partyjny kolega Donald Tusk" – dodał Dariusz Matecki.

To nie pierwszy wpis w tym tonie kandydatki PO. "Jeszcze kilka lat temu nikt z nas nie wierzył, że #brexit może stać się faktem. A jednak Wielka Brytania, która stała się symbolem przedłożenia interesu partyjnego nad państwowy, wychodzi z Unii Europejskiej. Jako Prezydent zrobię wszystko, aby Polska nie była następna" – pisała kilka dni temu.