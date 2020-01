Zapytano Terleckiego o tajemnicze spotkanie. Rozbrajająca odpowiedź

Wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki spotkał się wczoraj w swoim gabinecie z wiceprezesami Najwyższej Izby Kontroli Markiem Opiołą i Tadeuszem Dziubą. O temat rozmów z zastępcami Mariana Banasia zapytali Terleckiego dziennikarze.

– Rozmawialiśmy o starych czasach. To moi koledzy posłowie z Sejmu – odparł polityk PiS. Dopytywany czy rozmawiał z nimi na temat kontroli i tego czy NIK się będzie mścił na PiS-ie, Terlecki wyraził zaskoczenie. – Mścić? Za co? NIK jest od tego, żeby prowadzić kontrole. To oczywiste – powiedział.

– A nie uważa pan, że polityk raczej nie powinien się spotykać z wiceprezesami NIK-u? – zapytał dziennikarz. – Dlaczego? Nie, to przecież nasi byli posłowie, starzy koledzy – odpowiedział. Na uwagę, że to jednak urzędnicy, Terlecki odparł: "A co, ja nie jestem urzędnikiem? Też jestem urzędnikiem. Sejmowym".

– O sprawach zawodowych specjalnie nie rozmawialiśmy – zapewnił w dalszej części rozmowy.