Czarne chmury nad Wojciechem O. Były minister usłyszał zarzuty

W środę funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali sześć osób. Czynności prowadzone były w Warszawie, Radomiu i w Zgierzu. Szybko okazało się, że wśród zatrzymanych jest były minister rolnictwa i były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wojciech O. Wraz z pozostałymi zatrzymanymi został on przetransportowany do zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wiadomo, że przesłuchania trwały do czwartkowego poranka i będą kontynuowane.

Wojciech O. z zarzutami

Z najnowszych informacji przekazanych przez Tomasza Tadlę z Prokuratury Krajowej TVN24 wynika, że Wojciech O. i pozostałe zatrzymane osoby usłyszały zarzuty.

"O ich treści Prokuratura Krajowa będzie informowała po zakończeniu czynności. Wtedy również będzie wiadomo, czy śledczy będą wnioskować do sądu o areszt" – wskazuje stacja.

Sześć osób w rękach CBA. Wśród zatrzymanych były minister

"Dzisiaj rano w Warszawie, Radomiu i Zgierzu agenci CBA zatrzymali 6 osób. Po zakończeniu czynności procesowych osoby te zostaną przewiezione do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę Państwu przekazać" – taki komunikat opublikował w środę Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra-koordynatora służb specjalnych.

O tym, że wśród zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest Wojciech O. jako pierwszy poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych dziennikarz Piotr Nisztor.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak informował w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych, że sprawa dotyczy przestępstw o charakterze gospodarczym. Z ustaleń TVN24 wynika, że chodzi konkretnie o sprawę kredytów, których Alior Bank udzielał Zakładom Mięsnym Henryka Kani w czasie, kiedy menadżerem w tym banku był Wojciech O.

Kim jest Wojciech O?

Przypomnijmy, że Wojciech O. to były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 2003-2005 był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Przez trzy kolejne kadencji sprawował mandat posła na Sejm. W 2016 roku wycofał się z czynnej polityki i związał się z sektorem bankowym. Pracował w Alior Banku i mBanku. W przeszłości pełnił też funkcję doradcy prezesa NBP Marka Belki. W 2024 roku wszedł w skład rad nadzorczych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń oraz VRG.

