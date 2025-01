"Przepłacone 6-krotnie ochłapy". Kurski mocno o zakupach władz neo-TVP

Były prezes TVP Jacek Kurski opisał sprawę zakupu meczów piłkarskich przez TVP. "ZŁODZIEJ KRZYCZY ŁAPAJ ZŁODZIEJA Przekonajcie się sami jakimi pajacami są ludzie Tuska, którzy siłowo przejęli TVP, a przy okazji – jaką komedią są rozliczenia PiS, gdzie złodziej krzyczy Łapaj złodzieja. Przykład z życia wzięty. Z tego tygodnia. Łatwo sprawdzić fakty. W środowej (22.01) kolejce rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów TVP zapodała nam mecz Real Madryt – Salzburg. Mecz o pietruszkę, emocje jak na rybach, Real pewny, że awansuje, a Salzburg – że już dawno odpadł. Gdy na chwilę włączyłem było już 5:0 dla Królewskich, czyli nuda i mecz którego prawie nikt nie oglądał (0,443 mln). W tym samym czasie odbywał się hit gigantów PSG-Manchester City, sąsiadów w tabeli na krawędzi play-off, mecz o wszystko, w strugach deszczu, wynik zmieniał się od 0:2 do 4:2 dla PSG, kilku goli nie uznano, istny thriller, w dodatku sędziowany przez Polaków Marciniaka, Listkiewicza. Dla kibiców – meczycho, miód, malina, palce lizać stadiony świata. Ale nie dla kibiców TVP. Bo TVP go nie transmitowała. Dlaczego? Bo Tuskowe rympałki Gorgosz i Sygut kupiły, jak podają media, za 13,5 mln euro za sezon od Canal+ mecz... drugiego wyboru kolejki środowej. Dlatego zaserwowały nam Salzburg" – wskazuje polityk PiS.

Kurski zarzuca, że taki zakup to absurd. "Mecze są rozgrywane również we wtorek – stąd w drugim wyborze środy prawie nie ma szans trafić na hit. Tak jest niemal w każdej kolejce. Gdy np. w LM mieli w środę 23.10.2024 „polski hit” Barca – Bayern (czyli obecny i poprzedni klub Roberta Lewandowskiego), w którym padło 5 goli w tym 1 Lewego, i który za moich czasów w TVP obejrzałoby 4 miliony, to neoTVP w tym czasie transmitowała…. RB Lipsk, a obejrzało to całe 0,3 miliona widzów" – wyjaśnia.

"Czyli Syguty i Gorgosze serwują nam ochłapy zamiast hitów. W dodatku, to nie żart, przepłacają za to 6-krotnie! Oto wyliczenie. TVP za moich czasów za sezon LM z meczem kolejki pierwszego wyboru płaciła 15 mln €. I były to niemal zawsze mecze gigantów: Barcelony, Realu, Atletico, Bayernu, Man City, Man United, Chelsea, Liverpoolu, PSG, Interu, Milanu, Juventusu i in. an ogół między sobą – a nie z Salzburgiem, RB Lipsk czy Brugge. Ale to nie wszystko. W tej cenie pozyskiwaliśmy też rewelacyjny pakiet siatkówki reprezentacji Polski mężczyzn i kobiet. Mistrzostwa Świata mężczyzn (złoto 2018 i srebro 2022), Europy (złoto 2023 i 2 x brąz), Liga Narodów (2023 zloto, potem srebro i 2 x brąz) Puchar Świata (srebro 2019). Do tego panie – 2022 ćwierćfinał MŚ, najlepiej od 1962, 3 x ME w czołówce. I kwalifikacje IO mężczyzn i kobiet. W sumie ok. 200 hitowych meczów przez 6 lat. Ale to nadal nie wszystko, bo w umowie była jeszcze Liga Europy, format, którego następcą jest Liga Konferencji. Legia i Jagiellonia grają w niej jak nigdy i odniosły już 7 zwycięstw. Ale tego oczywiście w neoTVP Tuska już nie zobaczycie. U nas by byli, u nich – nie" – wylicza Jacek Kurski.

Zestawienie wydatków mówi samo za siebie

Następnie porównał kwoty wydane na zakupy sportowe poprzez poprzednie władze TVP i te obecne. "Jeśli od 15 mln € za kontent premium sport odjąć pakiet siatkówki wart co najmniej 5-6 mln € oraz Ligę Europy wartą 1,5- 2 mln €, to realnie za mecz pierwszego wyboru Ligi Mistrzów UEFA płaciliśmy 7,5 mln € w sezonie. A Gorgosz i Sygut za g*wniany mecz drugiego wyboru zapłacili 13,5 mln euro! Na rynku mecz drugiego wyboru ma wartość 30% pierwszego wyboru. Czyli gdyby oni kupowali mecz pierwszego wyboru zapłaciłyby 45 mln € za sezon czyli…6 razy drożej niż my! Tyle samo przepłacają zatem (sześciokrotnie) za mecz drugiego wyboru. Za to widownia jaką neoTVP gromadzi teraz przed telewizorami na LM sięga 0,3-0,4 mln, gdy za moich czasów wynosiła śr. 2 miliony (na superhitach 4-5 milionów.) Jeśli efektywność zakupu mierzyć ceną i widownią to tuskowe rympałki Gorgosz i Sygut na 6-krotnie przepłaconym kontencie mają 5-krotnie mniejszą widownię. Czyli podejmują 30-krotnie mniej efektywne, absurdalne decyzje" – wskazuje. "Czynić tak może albo idiota albo ktoś działający, dla własnej korzyści na szkodę spółki. To jest oczywisty kryminał i zbrodnia na dobru publicznym jakim jest TVP. Teraz finał… Finał tej opowieści jest szyderstwem Oto bowiem nieudacznicy, którzy zabili sport TVP, przepłacili za beznadziejny kontent, którzy podejmują inne fatalne decyzje niszczące Telewizję, i którzy sami za doprowadzenie jej na dno, powinni siedzieć na ławie oskarżonych – mieli czelność (chyba dla poprawy humoru i odwrócenia uwagi od własnej klęski) podać do prokuratury sprawę kontraktów sportowych za moich czasów. W związku z tym na przesłuchania do CBA i Prokuratury Okręgowej w Krosnie wzywani są uczciwi ludzie mojego teamu, zasługujący na najwyższy szacunek, dyrektorzy, pracownicy różnych szczebli, którzy muszą się tłumaczyć za pracę i decyzje, które były wzorcem realizacji misji publicznej w obszarze sportu z pełnym poszanowaniem interesu nadawcy publicznego. Takiej podłości i odwracania ról, mimo że to dziś codzienność nie można pozostawiać płazem" – podkreśla.

Będzie zawiadomienie do prokuratury

Na koniec Jacek Kurski poinformował, że zawiadamia prokuraturę "o popełnieniu przez likwidatora TVP przestępstwa polegającego na kierowaniu fałszywych zawiadomień, tj. wypełnienia znamion czynu z art. 238 kodeksu karnego: 'Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2'. Coraz bliższy jest czas, gdy nieudacznicy (sami z zarzutami z oskarżenia publicznego za przekręty finansowe) osądzający nas, którzy o Telewizję dbali i ją rozwijali oraz złodzieje krzyczący 'łapaj złodzieja' zasiądą na ławie oskarżonych i zostaną rozliczeni za zniszczenie Telewizji Polskiej".

