"Reset wyborczy". Doradca prezydenta wieszczy wymianę kandydata

Donald Tusk za Rafała Trzaskowskiego? O tym, że tak będzie, przekonuje doradca Andrzeja Dudy Łukasz Rzepecki. Polityk uzasadnił to słabymi sondażami aktualnego kandydata KO. Jego zdaniem premier wystartuje jako kandydat całej koalicji.

– Chodzi o Rafała Trzaskowskiego. Dzisiaj mamy taką sytuację, że spada mu poparcie i jestem przekonany, że w marcu będzie wymiana kandydata na pana premiera Donalda Tuska. Jak wiemy Platforma Obywatelska ma w tym doświadczenie i premier Donald Tusk będzie kandydatem całej koalicji. To będzie tzw. reset wyborczy i do wyborów majowych jest jeszcze wiele czasu. I dlatego premier Donald Tusk wypuszcza Rafała Trzaskowskiego, żeby ten się skompromitował do końca i potem sam wystartuje, tak jak to było w 2020 roku. Pałeczkę długo trzymała marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska – stwierdził Rzepecki w TOK FM.

Z badań Wirtualnej Polski wynika, że najlepszą kampanię prezydencką prowadzi zdaniem Polaków Karol Nawrocki. Na szefa IPN wskazało bowiem 29,9 proc. ankietowanych.

Za nim plasuje się Rafał Trzaskowski. Jedynie 27,7 proc. respondentów wskazało na kandydata KO. Z kolei Sławomir Mentzen z Konfederacji ma najlepszą kampanię zdaniem 17,8 proc. Polaków.

Z sondażu United Surveys wynika, że aż 23,9 proc. uczestników badania nie było w stanie wskazać, kto ma najlepszą kampanię. Na Szymona Hołownię wskazało 0,5 proc., a na Magdalenę Biejat 0,3 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 10-12 stycznia 2025 roku na próbie 1000 osób. Badanie zrealizowano metodą mix-mode, łącząc ankiety online (CAWI) oraz telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo (CATI). Maksymalny błąd oszacowania wynosi 3 proc. przy poziomie ufności 95 proc.

