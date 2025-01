Papież szykuje rewolucję w świętowaniu Wielkanocy

Wszyscy otrzymaliśmy tego samego Ducha i to jest fundamentem naszej drogi ekumenicznej – powiedział papież Franciszek w czasie drugich nieszporów w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, którym przewodniczył w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zachęcił do „do dawania świadectwa rosnącej jedności” między wyznawcami Chrystusa i wezwał „do podjęcia zdecydowanego kroku w kierunku jedności” w postaci przyjęcia „wspólnej daty świętowania Wielkanocy”.

Przypomniał, że „Jubileuszowy Rok Nadziei, obchodzony przez Kościół katolicki”, zbiega się z 1700. rocznicą „pierwszego wielkiego soboru powszechnego”, Soboru Nicejskiego, który „podjął starania, aby zachować jedność Kościoła w bardzo trudnym czasie”. Ojcowie soborowi „jednogłośnie zatwierdzili Credo, które wielu chrześcijan nadal odmawia w każdą niedzielę podczas Eucharystii”. „Jest to wspólne wyznanie wiary, które wykracza poza wszelkie podziały, jakie zraniły Ciało Chrystusa na przestrzeni wieków. Rocznica Soboru Nicejskiego jest zatem rokiem łaski, okazją dla wszystkich chrześcijan, którzy powtarzają to samo Credo i wierzą w tego samego Boga: odkryjmy na nowo wspólne korzenie wiary, strzeżmy jedności!” – wezwał papież.

Zauważył że ta „wiara, którą podzielamy, jest cennym darem, ale jest też wyzwaniem”. „Rocznica powinna być bowiem obchodzona nie tylko jako «wspomnienie historyczne», ale także jako zobowiązanie do dawania świadectwa rosnącej jedności między nami. Musimy zadbać o to, aby nam nie umknęła, aby budować solidne więzi, pielęgnować wzajemną przyjaźń i być twórcami komunii i braterstwa” – przekonywał Ojciec Święty.

Papież: Ponawiam apel

Zaznaczył, że „w obecnym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan możemy przeżywać rocznicę Soboru Nicejskiego również jako wezwanie do wytrwania na drodze do jedności”. „Opatrznościowo, w tym roku Wielkanoc będzie obchodzona tego samego dnia zarówno w kalendarzu gregoriańskim jak i juliańskim, dokładnie podczas tej ekumenicznej rocznicy. Ponawiam mój apel, niech ta zbieżność posłuży jako wezwanie dla wszystkich chrześcijan do podjęcia zdecydowanego kroku w kierunku jedności, wokół wspólnej daty świętowania Wielkanocy” – powiedział Franciszek.

Wskazał, że „w Jezusie nadzieja zawsze jest możliwa”. On też „podtrzymuje nadzieję naszej wspólnej drogi ku Niemu”. Czy jednak „wierzymy w komunię między sobą?” – pytał Ojciec Święty, zachęcając do nieustawania nigdy „w dawaniu świadectwa wobec wszystkich narodów o Jednorodzonym Synu Bożym, źródle wszelkiej naszej nadziei”.

W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele innych wyznań, m.in. metropolita Polikarp, reprezentujący Patriarchat Ekumeniczny, abp Ian Ernest, reprezentujący Wspólnotę Anglikańską, studenci, których wspiera Katolicki Komitet ds. Współpracy Kulturalnej z Kościołami Prawosławnymi i Prawosławnymi Kościołami Wschodnimi przy Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz uczestnicy wizyty studyjnej Instytutu Ekumenicznego Światowej Rady Kościołów w Bossey koło Genewy.

