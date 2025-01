Papież apeluje do dziennikarzy: Odnawiajcie swoją misję w duchu Ewangelii

Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu są słowa: "Dzielcie się z łagodnością nadzieją, która jest w waszych sercach". Orędzie publikowane jest co roku we wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, przypadającego 24 stycznia. W Polsce Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest w III niedzielę września. W tym roku będzie to 21 września.

Rozbrojenie komunikacji

Papież zachęca dziennikarzy do odnowienia swojej misji w duchu Ewangelii. Podkreśla potrzebę stworzenia komunikacji opartej na łagodności, bliskości i trosce o drugiego człowieka. Ojciec Święty wyraża swoje pragnienie, aby przekaz medialny przemawiał do serca, budził otwartość, przyjaźń oraz nadzieję, nawet w trudnych i niespokojnych czasach.

Franciszek zauważa, że współczesne media zbyt często upraszczają rzeczywistość, wywołując strach, niechęć czy nienawiść. Przekaz nierzadko jest agresywny, opiera się na sloganach, fałszywych lub zniekształconych informacjach, które mają prowokować i manipulować emocjami. Papież wzywa do "rozbrojenia komunikacji", oczyszczenia jej z agresji oraz rezygnacji z paradygmatu rywalizacji i dominacji. Podkreśla, że komunikacja powinna dążyć do budowania wspólnoty, a nie atomizacji społeczeństwa.

Nadzieja jako fundament chrześcijańskiego przekazu

Papież przypomina, że chrześcijańska nadzieja ma swoje źródło w zmartwychwstaniu Chrystusa, którego obecność daje siłę do przezwyciężania trudności. Nadzieja, jak podkreśla, nie jest biernym optymizmem, lecz cnotą zdolną do przemiany życia. Franciszek przywołuje słowa św. Piotra, wzywając chrześcijan do uzasadniania swojej nadziei "z łagodnością i bojaźnią", poprzez świadectwo życia opartego na miłości i szacunku dla drugiego człowieka.

Ojciec Święty wyraża marzenie o komunikacji, która pomaga ludziom odnaleźć sens, nadzieję i wspólnotę. Według papieża przekaz medialny powinien skupić się na poszukiwaniu i opowiadaniu "historii dobra", ukrytych w codziennych wydarzeniach. Takie historie mają być narzędziem budowania solidarności, uwrażliwienia na potrzeby najsłabszych oraz promowania współpracy na rzecz dobra wspólnego. Papież zachęca, by być jak "poszukiwacze złota", którzy przesiewają piasek, aby odnaleźć ukryte ziarna nadziei.

Technologia i kultura troski

Franciszek zwraca uwagę na oszałamiające osiągnięcia technologii, ale równocześnie przypomina o konieczności troski o życie wewnętrzne. Przekaz medialny nie powinien być kierowany przez reakcje instynktowne ani emocjonalne impulsy, lecz ma służyć leczeniu ran ludzkiego serca i budowaniu kultury troski. Papież apeluje o tworzenie przekazów, które nie dzielą, ale budują mosty i jednoczą ludzi, nawet w obliczu różnic i konfliktów.

Franciszek wskazuje, że nadzieja jest zawsze wspólnotowym projektem. Jubileusz jest dla wszystkich szansą, by rozpocząć od nowa, podejmując wspólną drogę przemiany. Papież podkreśla, że działania na rzecz pokoju, wsparcie dla marginalizowanych oraz troska o wspólny dom są wyrazem tej wspólnej nadziei. Zachęca, by opowiadane historie wzmacniały poczucie wspólnoty i solidarności.

Na zakończenie Franciszek apeluje o komunikację opartą na łagodności, która unika protagonizmu i autoreferencyjności. Dziennikarze i pracownicy mediów powinni mówić nie o sobie, lecz angażować odbiorców w budowanie dobra. Papież wzywa do opowiadania historii pełnych nadziei, które mogą leczyć społeczne rany i tworzyć mosty zrozumienia. Zachęca, by wspólnie pisać nową historię przyszłości, czerpiąc siłę z łaski Bożej i ducha Jubileuszu.

Franciszek kończy swoje orędzie błogosławieństwem dla wszystkich pracowników środków społecznego przekazu, zachęcając ich do dalszej pracy na rzecz nadziei i komunii.

