Czy prawosławni i protestanci uznają prymat Rzymu?

W czerwcu 2024 roku Dykasteria Popierania Jedności Chrześcijan ogłosiła dokument pt. "Biskup Rzymu". W dokumencie poruszono kwestię sprawowania posługi papieskiej i niejako jej reformy. Chodzi o pewne "wycofanie" niektórych kompetencji głowy Kościoła na rzecz kościołów lokalnych.

Krok milowy i ważny krok naprzód

Dokument spodobał się prawosławnym i protestantom, o czym poinfromował portal KathPress. Medium powołało się na opinie dwóch prawosławnych oraz protestanta, którzy wypowiedzieli się na temat watykańskiego dokumentu w magazynie "Pro Oriente". Wszyscy trzej ocenili, że dokument to "duży krok naprzód". Co więcej, ich zdaniem uznanie honorowego prymatu biskupa Rzymu jest możliwe do przyjęcia.

Jednym z prawosławnych, którzy wypowiedzieli się w tym temacie był teolog prof. Stefanos Athanasiou z Monachium. W jego ocenie dalszy dialog może być prowadzony wokół kwestii prymatu honorowego, synodalnego podejmowania decyzji oraz subsydiarności. Wszystkie te trzy aspekty zostały poruszone w dokumencie Watykanu. W praktyce miałoby to oznaczać, że rola biskupa Rzymu ograniczałaby się jedynie do pośrednictwa i wsparcia, natomast decyzje wśród chrześcijan należałyby do władz kościołów lokalnych.

Synodalny prymat biskupa Rzymu?

O możliwości uznania prymatu biskupa Rzymu mówił również profesor teologii z Salzburga, Aho Shemunkasho, który reprezentuje prawosławnie wschodnie. Wschodnie Kościoły prawosławne nie mają jednego przywódcy ani jednego patriarchy ekumenicznego.

"Tekst ma potencjał stać się krokiem milowym dla ekumenicznego wymiaru urzędu papieskiego" – zaznaczył z kolei niemiecki protestancki pastor i ekspert ekumeniczny, dr Martin Bräuer. Zdaniem pastora, mimo że dokument jest adresowany szczególnie do prawosławnych i anglikańskich wspólnot kościelnych, to jednak protestanci również mogliby pozytywnie odnieść się do prymatu biskupa Rzymu. Pod warunkiem, że miałby on charakter synodalny.

Czytaj też:

Fałszywa jedność chrześcijaństwa. Sprzedamy prawdę za ciepłe uśmiechy?Czytaj też:

"Szereg niedomówień i kłamstw". Adwokat kard. Dziwisza reaguje na tekst Onetu