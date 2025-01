Słowo do Babci i Dziadków od papieża Franciszka

W środę podczas audiencji ogólnej papież Franciszek wygłosił katechezę o Zwiastowaniu Maryi. Była to już druga katecheza z cyklu jubileuszowego o Jezusie Chrystusie, naszej nadziei. Ojciec Święty wskazał na wzór Maryi i zachęcił, by od Niej uczyć się słuchać i przyjmować Słowo Boże.

Maryja oddała się na służbę Bogu i ludziom

Podczas katechezy papież zwrócił uwagę na słowa skierowane do Maryi przez Archanioła Gabriela: "bądź pozdrowiona", "raduj się". Miały one oznaczać "zaproszenie do radości, które Bóg kieruje do swojego ludu, gdy kończy się wygnanie, a Pan sprawia, że czuje Jego żywą i sprawczą obecność". Z kolei słowa "Nie bój się!" wskazują, że Maryja była wstrząśnięta słowami, które usłyszała. Ojciec Święty podkreślił, że Boża obecność zawsze niesie ze sobą łaskę, która uwalnia od lęku, bo Bóg nam towarzyszy.

"Słowo, które przybywa z Wysoka powołuje Maryję na matkę tak bardzo oczekiwanego Mesjasza Dawidowego. Jest Matką Mesjasza. Będzie On królem nie w ludzki i cielesny sposób, ale w boski, duchowy sposób. Jego imię będzie brzmiało «Jezus», co oznacza «Bóg zbawia» (por. Łk 1, 31; Mt 1, 21), przypominając wszystkim i na zawsze, że to nie człowiek zbawia, lecz sam Bóg" – tłumaczył Franciszek.

Dzień Babci i Dziadka

W środę papież Franciszek skierował swoje słowo do Polaków. Tym razem zwrócił się szczególnie do babć i dziadków, którzy w tych dniach obchodzą swoje święto. "Niech będzie ono okazją do budowania i umacniania nowego przymierza pomiędzy pokoleniami. Proszę was, pamiętajcie także w modlitwie o osobach starszych z Ukrainy, które przeżywają tragedię wojny. Wam wszystkim, a zwłaszcza babciom i dziadkom z serca błogosławię!" – powiedział Ojciec Święty.

