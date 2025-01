Papież skierował przesłanie do nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W dniu jego zaprzysiężenia Franciszek zapewnił Donalda Trumpa o swych modlitwach, aby Bóg obdarzył go "mądrością, siłą i ochroną w wypełnianiu jego zaszczytnych obowiązków", a zarazem wspierał go w promowaniu pokoju i pojednania między narodami.

Papież zapewnił Trumpa o swoich modlitwach

Z okazji zaprzysiężenia Pana na czterdziestego siódmego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, składam Panu serdeczne pozdrowienia i zapewniam o moich modlitwach – napisał do Ojciec Święty. Powołując się na ideały Ameryki jako kraju „możliwości i gościnności dla wszystkich”, wyraził nadzieję, że pod przywództwem Donalda Trumpa „naród amerykański będzie prosperował i zawsze dążył do budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, w którym nie ma miejsca na nienawiść, dyskryminację czy wykluczenie”.

W przesłaniu na inaugurację prezydentury Donalda Trumpa Papież wspomniał też o licznych wyzwaniach, przed którymi stoi dziś ludzkość, w tym o pladze wojny. Z tego względu prosi Boga, aby kierował wysiłkami amerykańskiego przywódcy w promowaniu pokoju i pojednania między narodami.

Franciszek niezadowolony, że ruszą deportacje nielegalnych imigrantów z USA

Papież skrytykował plany Donalda Trumpa dotyczące deportacji imigrantów. – Jeśli to prawda, będzie to nieszczęście. Każe płacić nieszczęśliwym ubogim, którzy nie mają niczego, rachunek za brak równowagi. Tak się tego nie rozwiązuje – powiedział. Franciszek wystąpił w popularnym talk-show "Che tempo che fa" we włoskiej telewizji Nove.

"Wall Street Journal" poinformował w piątek, że Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) na początku wyśle od 100 do 200 funkcjonariuszy w celu deportacji nielegalnych imigrantów. Akcja obejmie między innymi Chicago

Dziś o 18. czasu polskiego Trump i wiceprezydent-elekt, senator J.D. Vance, obejmą urząd prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Tymczasem prezydent elekt wystąpił na wiecu w Waszyngtonie, gdzie przypomniał swoje najważniejsze obietnice.

