Papież krytykuje plany Trumpa. "Nieszczęście"

W poniedziałek odbędzie się oficjalna inauguracja prezydentury Donalda Trumpa. Prezydent elekt USA wystąpił na wiecu w hali Capital One Arena w Waszyngtonie. Mówił m.in. o masowej deportacji nielegalnych imigrantów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Trumpa i jego współpracowników, akcja deportacji rozpocznie się już pierwszego dnia nowej kadencji.

– W południe opadnie kurtyna. Lata amerykańskiego upadku dobiegną końca. Rozpoczynamy nowy dzień amerykańskiej siły, dobrobytu, godności i dumy. Zatrzymamy inwazję na nasze granice. Odzyskamy nasze bogactwo. Odblokujemy płynne złoto, które znajduje się tuż pod naszymi stopami. (...) Zakończymy rządy nieudolnego i skorumpowanego establishmentu politycznego w Waszyngtonie, nieudanej administracji. Nie będziemy tego już dłużej tolerować – mówił Trump.

Papież o planach Trumpa: To będzie nieszczęście

Papież skrytykował plany Donalda Trumpa dotyczące deportacji imigrantów. – Jeśli to prawda, będzie to nieszczęście. Każe płacić nieszczęśliwym ubogim, którzy nie mają niczego, rachunek za brak równowagi. Tak się tego nie rozwiązuje – powiedział. Franciszek wystąpił w popularnym talk-show "Che tempo che fa" we włoskiej telewizji Nove.

"Wall Street Journal" poinformował w piątek, że Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) na początku wyśle od 100 do 200 funkcjonariuszy w celu deportacji nielegalnych imigrantów. Akcja obejmie między innymi Chicago.

Przełom w Strefie Gazy. Papież reaguje

W niedzielę w Watykanie, po odmówieniu modlitwy "Anioł Pański" i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa, papież Franciszek odniósł się do porozumienia między Izraelem a Hamasem o zawieszeniu broni w Strefie Gazy i uwolnieniu zakładników izraelskich. – Wyrażam wdzięczność wszystkim mediatorom. Praca mediatorów, by został zawarty pokój, to piękna praca. Dziękuję również wszystkim zaangażowanym stronom w to ważne osiągnięcie – mówił.

– Mam nadzieję, że władze polityczne obu krajów z pomocą społeczności międzynarodowej będą mogły osiągnąć właściwe rozwiązanie dla dwóch państw. Wszyscy mogą może powiedzieć "tak" dla dialogu, "tak" dla pojednania, "tak" dla pokoju. I módlmy się o to, o dialog, pojednanie i pokój – oznajmił papież.

