Papież doznał kontuzji. "W wyniku upadku"

Na czwartkowych audiencjach papież Franciszek pojawił się z unieruchomioną prawą ręką. To skutek stłuczenia, którego doznał w czwartek rano – poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.

Jak czytamy w watykańskim komunikacie prasowym, "dziś rano w wyniku upadku w Domu św. Marty papież Franciszek doznał stłuczenia prawego przedramienia, ale bez złamań. Ramię zostało unieruchomione jako środek ostrożności". Pomimo urazu Ojciec Święty wziął udział we wszystkich zaplanowanych spotkaniach i obradach. Nie zamierza także rezygnować z aktywności i publicznych wystąpień w najbliższych dniach.

Stan zdrowia papieża Franciszka

Papież Franciszek zmaga się z problemami zdrowotnymi. W 2021 r. wycięto mu fragment jelita. W 2023 r. był operowany z powodu przepukliny brzusznej. W ubiegłym roku Ojciec Święty odwołał swój udział w tradycyjnej drodze krzyżowej w Koloseum – powodem takiej decyzji była infekcja dróg oddechowych. Papież ma też chore kolana. W 2022 r. zaczął poruszać się na wózku inwalidzkim. Na początku grudnia 2024 r. na twarzy Franciszka były widoczne siniaki. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej wyjaśniło, że papież uderzył brodą o szafkę nocną.

W lutym 2023 r. media obiegła informacja, że Franciszek napisał list z decyzją o abdykacji. – Słuchajcie, to prawda, że napisałem swoją rezygnację dwa miesiące po wyborze i przekazałem ten list kardynałowi Bertone. Nie wiem, gdzie ten list się znajduje – przyznał papież w jednym z wystąpień. Franciszek podkreślił, że zrobił to na wypadek, gdyby miał jakiś problem zdrowotny, który uniemożliwiałby mu sprawowanie posługi i gdyby nie był w pełni świadomy, aby móc złożyć rezygnację. – Nie oznacza to jednak wcale, że rezygnacja papieży powinna stać się, powiedzmy, "modą", czymś normalnym. (...) Uważam, że posługa papieża jest ad vitam. Nie widzę powodu, dla którego miałoby tak nie być – mówił.

