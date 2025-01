Przełom w Strefie Gazy. Reaguje papież Franciszek

W niedzielę w Watykanie po odmówieniu modlitwy "Anioł Pański" i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa, Ojciec Święty odniósł się do porozumienia między Izraelem a Hamasem o zawieszeniu broni w Strefie Gazy i uwolnieniu zakładników izraelskich.

Wcześniej biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu podało, że pierwsze trzy zakładniczki izraelskie (Romi Gonen, Emily Damari i Doron Steinbrecher) zostaną uwolnione przez Hamas po godzinie 14:00 czasu GMT (15:00 czasu polskiego).

Papież dziękuję za zawieszenie broni w Strefie Gazy

– W ciągu ostatnich kilku dni ogłoszono, że dzisiaj wejdzie w życie zawieszenie broni w Gazie. Wyrażam wdzięczność wszystkim mediatorom. Praca mediatorów, by został zawarty pokój to piękna praca. Dziękuję również wszystkim zaangażowanym stronom w to ważne osiągnięcie – oświadczył Franciszek.

– Oczekuję, że to, co zostało uzgodnione, będzie natychmiast respektowane przez obydwie strony i że wszyscy zakładnicy będą mogli wreszcie powrócić do domu, aby uściskać swoich bliskich. Bardzo się za nich modlę oraz za ich rodziny. Mam również nadzieję, że pomoc humanitarna wysokiej jakości dotrze jeszcze szybciej do mieszkańców Gazy, która jest jej tak pilnie potrzebna – dodał.

Franciszek ma nadzieję na rozwiązanie dwupaństwowe

Jak stwierdził, zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy potrzebują wyraźnych znaków nadziei. – Mam nadzieję, że władze polityczne obu krajów z pomocą społeczności międzynarodowej będą mogły osiągnąć właściwe rozwiązanie dla dwóch państw. Wszyscy mogą może powiedzieć "tak" dla dialogu, "tak" dla pojednania, "tak" dla pokoju. I módlmy się o to, o dialog, pojednanie i pokój – powiedział papież.

Rozpoczęty w niedzielę rozejm między Izraelem a Hamasem daje nadzieje na zakończenie trwającej od 15 miesięcy wojny w Strefie Gazy.

