Trump na wiecu przed inauguracją: Zatrzymamy inwazję na nasze granice

Dziś o 18. czasu polskiego Trump i wiceprezydent-elekt, senator J.D. Vance, obejmą urząd prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Tymczasem prezydent elekt wystąpił na wiecu w hali Capital One Arena Waszyngtonie, gdzie mówił m.in. o rychłym rozpoczęciu największej w historii USA operacji deportacji nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia. Podkreślił, ze ci, którzy nielegalnie przekraczają amerykańskie granice, wkrótce będą już w drodze do domów.

Trump: Zatrzymamy inwazję na granicę USA

– W południe opadnie kurtyna. Lata amerykańskiego upadku dobiegną końca. Rozpoczynamy nowy dzień amerykańskiej siły, dobrobytu, godności i dumy – podkreślił Trump.

– Zatrzymamy inwazję na nasze granice. Odzyskamy nasze bogactwo. Odblokujemy płynne złoto, które znajduje się tuż pod naszymi stopami. Płynne złoto – zaznaczył, nawiązując do obiecywanego zakończenia podporządkowywania gospodarki ideologii klimatyzmu.

– Przywracamy wszystko raz na zawsze. Zakończymy rządy nieudolnego i skorumpowanego establishmentu politycznego w Waszyngtonie, nieudanej administracji. Nie będziemy tego już dłużej tolerować – zapewnił. Zapowiedział też zmiany w polityce gospodarczej celem powstrzymania inflacji.

Trump oznajmił, że wycofa z porządku prawnego "każde radykalne i głupie rozporządzenie administracji Bidena" i zreformuje federalną biurokrację znosząc polityki promujące tzw. inkluzywność. Polityk zapowiedział również odtajnienie dokumentów dotyczących zabójstwa prezydenta Johna F. Kennedy'ego i jego brata, Roberta F. Kennedy'ego, oraz zabójstwa Martina Luthera Kinga jr.

Kierunek na zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej

Republikanin powtórzył wcześniejsze zapowiedzi o doprowadzeniu do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, a co za tym idzie "uniknięcia trzeciej wojny światowej", u progu której w jego ocenie znalazły się Stany Zjednoczone.

Odnosząc się do sprawy TikToka, Trump oznajmił, że zamierza pozwolić chińskiej aplikacji funkcjonować, ale w ramach spółki joint venture, w ramach czego połowa udziałów będzie własnością Stanów Zjednoczonych.

Na wiecu wystąpił także Elon Musk i wielu doradców i zwolenników Trumpa, jego synowie, aktor Jon Voight, a także znani ze wspierania także piosenkarze Kid Rock i Lee Greenwood. Wydarzenie zakończył występ muzyczny Village People, którzy wraz z prezydentem elektem wykonali swój przebój "YMCA", którym Trump zamyka swoje wiece wyborcze.

Spektakularne zwycięstwo nad Harris

Przypomnijmy, że w wyborach 5 listopada Republikanin pokonał Kamalę Harris. Trump wygrał we wszystkich tzw. stanach wahających się. Kolegium Elektorów 6 stycznia zatwierdziło wyniki głosowania.

W swoim pierwszym wystąpieniu, kiedy stało się jasne, że wygra, Trump powiedział, że 5 listopada zostanie zapamiętany jako dzień, w którym Amerykanie odzyskali kontrolę nad swoim krajem. Zapowiedział m.in. przywrócenie ochrony granic, naprawę gospodarki, redukcję zadłużenia, obniżkę podatków i zadeklarował, ze za jego kadencji Ameryka nie rozpocznie żadnej wojny. W kolejnych wystąpieniach obiecał m.in. powstrzymanie ideologii woke i przypomniał, że są dwie płcie: męska i żeńska.

