Trump zaskoczył ekspertów. Zapowiedział wprowadzenie na rynek tzw. monety memowej

Opinia publiczna na całym świecie czeka na pierwsze decyzje nowego prezydenta USA. Jednak jeszcze przed zaprzysiężeniem amerykański prezydent elekt, dokonał znaczącej zmiany na rynku kryptowalut. Media społecznościowe zasypała lawina komentarzy na ten temat.

Eksperci komentują zapowiedź Trumpa

Wszystko za sprawą piątkowego wystąpienia Trumpa, który ogłosił wprowadzenie na rynek tzw. monety memowej. Miałaby ona być oparta na trendach w popkulturze. Portal ObserwatorGospodarczy.com podał, że od tego momentu kryptowaluta Trumpa zarobiła ok. 30 mld dol. Wypuszczenie monety jest związane z dzisiejszą inauguracją 47. prezydenta USA.

Wiele osób uznało słowa Donalda Trumpa jako żart. Zaskoczenia nie kryli również analitycy. "Trump Coin to obecnie najgorętszy cyfrowy mem na świecie, naprawdę w to wierzę" – skomentował na "X" Eric Trump – biznesmen, a prywatnie syn prezydenta.

Zdania na temat nowej kryptowaluty są podzielone wśród ekspertów. Charles Hoskinson, przedsiębiorca i współzałożyciel m.in. platform kryptowalutowych Cardano i Ethereum, zwrócił uwagę, że konsekwencją zaangażowania się Donalda Trumpa w rynek kryptowalut "będą zmiany w interpretacji IRS (amerykańska agencja rządowa, zajmująca się ściąganiem podatków – red.), dotyczącej zysków kapitałowych i wartości rynkowej kryptowalut".

Trump zapowiada pierwsze decyzje

Dziś o 18:00 czasu polskiego Trump i wiceprezydent-elekt, senator J.D. Vance, obejmą urząd prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Tymczasem prezydent elekt wystąpił na wiecu w hali Capital One Arena Waszyngtonie, gdzie mówił m.in. o rychłym rozpoczęciu największej w historii USA operacji deportacji nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia. Podkreślił, ze ci, którzy nielegalnie przekraczają amerykańskie granice, wkrótce będą już w drodze do domów.

– W południe opadnie kurtyna. Lata amerykańskiego upadku dobiegną końca. Rozpoczynamy nowy dzień amerykańskiej siły, dobrobytu, godności i dumy – podkreślił Trump.

Prezydent-elekt nawiązał również do obiecywanego zakończenia podporządkowywania gospodarki ideologii klimatyzmu.

– Zatrzymamy inwazję na nasze granice. Odzyskamy nasze bogactwo. Odblokujemy płynne złoto, które znajduje się tuż pod naszymi stopami. Płynne złoto – zaznaczył.

