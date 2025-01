Nawrocki: Nie będzie nam prezydenta wybierała Bruksela, Berlin ani Kijów

W sobotę obywatelski kandydat na prezydenta odwiedził Legnicę. Spotkanie z mieszkańcami miasta rozpoczął od mocnych słów. – Jesteśmy razem, bo ja jestem jednym z Was. Jestem kandydatem obywatelskim, kandydatem obywateli RP. I to Polski i Polacy wybiorą swojego prezydenta. Nie będzie nam prezydenta wybierała ani Bruksela ani Berlin ani Kijów. Tylko sami wybierzemy sobie prezydenta – mówił Karol Nawrocki w Legnicy.

– To jak mnie Państwo przyjęliście, to buduje moją wiarę w misję, którą razem idziemy. Wiem, że Legnica jest na znanym, ważnym szlaku handlowo-pielgrzymkowym Via Regia – od Portugalii do samej Ukrainy, a dziś jest jednym z centrów komunikacyjnych Dolnego Śląska. Mówię o tym, bo ja chcę Państwa dzisiaj oficjalnie poprosić, żebyście ruszyli ze mną we wspólną drogę, która trwa tylko kilka miesięcy, a później 5 lat i następne 5 lat. To droga do Polski normalnej, nad którą nie wisie to słowo na "i", ideologia. Nad polską szkołą, rolnictwem, leśnictwem. Ideologia, która prowadzi do zniszczenia polskiej gospodarki. Młodych umysłów. Chcemy Polski normalnej bez radykalnej lewicowo-liberalnej ideologii, która niszczy nas jako wspólnotę. Na to nie pozwolimy – podkreślał szef IPN.

"Nie jestem gotowy do kompromisu"

Nawrocki podkreśla, że są kwestie, w których jest gotowy iść na kompromis, są jednak i tak, w których ustępstw z jego strony nie będzie. – Pytają mnie często, czy będą szukał porozumienia. Tak, w sprawach zasadniczych będę szukał porozumienia. Będę chciał wiele sektorów życia wyłączyć ze sporu politycznego, choćby bezpieczeństwo, które wymaga pola, linii demarkacyjnej (...). Ale są takie rzeczy w życiu społecznym, politycznym państwa polskiego, w których jasno chcę powiedzieć – nie jestem gotowy do żadnego kompromisu. Nie jestem gotowy do kompromisu w kwestii bezpieczeństwa, wychowania i dobrego, spokojnego dzieciństwa naszych dzieci. Dziś już używałem niszczarki, pokazując, co myślę o tym komiksie, które można znaleźć w MSN Rafała Trzaskowskiego. Tak, będę strażnikiem Polski normalnej, której nie zagraża ideologia niszcząca naszą narodową wspólnotę – deklarował.

Czytaj też:

"Reset wyborczy". Doradca prezydenta wieszczy wymianę kandydataCzytaj też:

W PiS zablokowali start Nowak do Senatu