Poseł PiS: Nikt nie twierdzi, że Nawrocki jest kandydatem niezależnym

Podczas niedzielnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki został zaprezentowany jako kandydat w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Formalnie Nawrocki został zarekomendowany przez Komitet Obywatelski. Szefem sztabu wyborczego Karola Nawrockiego został Paweł Szefernaker, poseł PiS, były minister spraw wewnętrznych i administracji.

Sprawy Polski lokalnej, bezpieczeństwo, gospodarka, zakończenie wojny polsko-polskiej. To priorytety kampanii Karola Nawrockiego. – Poparcie mojej kandydatury przez ponad 150 naukowców, przedstawicieli świata publicznego i to wielkie poruszenie, które po wczorajszym dniu nastąpiło, pokazuje, że Polska dojrzała do tego, aby mieć w końcu prezydenta bezpartyjnego i prezydenta, który jest popierany przez komitet obywatelski, wystawiony przez komitet obywatelski, a także uroczyście poparty przez Zjednoczoną Prawicę – mówił w poniedziałek na konferencji prasowej.

"Jest to kandydat obywatelski, bo bezpartyjny"

W czwartek w RMF FM Marcin Horała wyjaśnił, czemu Karol Nawrocki jest przedstawiany jako kandydat obywatelski, chociaż jego kandydaturę popiera Prawo i Sprawiedliwość.

– Nikt nie twierdzi, że jest to kandydat niezależny, który nie ma żadnych związków z Prawem i Sprawiedliwością. Jest to kandydat obywatelski, bo bezpartyjny. To jest fakt zero-jedynkowy, bo ktoś jest członkiem partii albo nie jest. I pan Karol Nawrocki członkiem PiS nie jest i nawet nigdy nie był. Co nie zmienia faktu, że jest to kandydat, który utożsamia się z podobnymi do nas poglądami. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość go popiera – tłumaczył Horała. Jak dodał, PiS nie jest jedynym podmiotem, który popiera kandydaturę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. – Karol Nawrocki jest kandydatem bezpartyjnym, obywatelskim, popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość i nie wiem, dlaczego wokół tego toczą się jakiegokolwiek dyskusje – podkreślił Marcin Horała.

