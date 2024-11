Ochrona SOP dla kandydatów na prezydenta? "Będę o tym rozmawiał z ministrem"

Wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym roku, prawdopodobnie w maju. Dotychczas start ogłosili: Sławomir Mentzen z Konfederacji, Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie, marszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050, Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, którego popiera Prawo i Sprawiedliwość.

Hołownia został zapytany, czy jego zdaniem wszyscy kandydaci na prezydenta powinni być objęci ochroną SOP. – Kiedy kampania będzie oficjalna, wejdzie na swoje obroty i zobaczymy, że jest naprawdę niebezpiecznie, to nie miałbym z tym absolutnie żadnego problemu. Będę o tym rozmawiał z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem, żeby zdecydować się na jakąś formę ochrony w stosunku do kandydatów. To jest ochrona polskiej demokracji – odpowiedział.

Ochrona SOP dla kandydatów?

Marszałek Sejmu podkreślił, że kiedy będzie już wiadomo, ilu jest kandydatów na urząd prezydenta, to potrzebne będzie wykonanie "odpowiedniej analizy bezpieczeństwa".

– Jeżeli okaże się, że człowiek jest zagrożony, generuje bardzo dużo negatywnych emocji i dziwnych zachowań, to naprawdę lepiej będzie dla państwa polskiego, żeby ochronić jednego więcej, niż później mieć do czynienia z jakąś dramatyczną sytuacją. Ale róbmy to wszystko zgodnie z procedurami. One w państwie są. Jeżeli ktoś będzie chciał z nich korzystać, to wie jak to zrobić – mówił lider Polski 2050, cytowany przez Portal Samorządowy.

Służba Ochrony Państwa

Do głównych zadań Służby Ochrony Państwa należy ochrona osób i obiektów oraz rozpoznawanie i zapobieganie skierowanym przeciw nim przestępstwom.

Osobami, którym z mocy ustawy przysługuje ochrona SOP są: prezydent RP, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych. SOP ochrania także byłych prezydentów RP. Dodatkowo minister właściwy do spraw wewnętrznych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzję o objęciu ochroną innych osób ze względu na dobro państwa.

