Nawrocki kandydatem na prezydenta. Tak wygląda jego rozpoznawalność

Aż 62 proc. Polaków przed minioną niedzielą nie znało prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".

34 proc. respondentów wiedziało kim jest Nawrocki. 4 proc. uczestników badania udzieliło odpowiedzi "nie mam zdania".

Nawrocki czy Trzaskowski?

"SE" zlecił także sondaż dot. pierwszej tury wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki uzyskał 21 proc. głosów, podczas gdy kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski – 35 proc.

– Przed kandydatem PiS jest jeszcze dużo roboty, dlatego, że wynik sondażowy jest dużo niższy, niż uzyskiwany przez PiS. Trzeba zainwestować w pracę nad rozpoznawalnością kandydata. Jego idea obywatelskości może mu pomóc przed drugą turą, ale żeby do niej wejść, potrzebny jest dobry wynik w pierwszej – skomentował prof. Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie zrealizowano w dniach 25-26 listopada metodą CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) na próbie 1015 Polaków.

Kandydat "obywatelski"

Podczas niedzielnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki został zaprezentowany jako kandydat w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Formalnie Nawrocki został zarekomendowany przez Komitet Obywatelski. Szefem sztabu wyborczego Karola Nawrockiego został Paweł Szefernaker, poseł PiS, były minister spraw wewnętrznych i administracji.

Sprawy Polski lokalnej, bezpieczeństwo, gospodarka, zakończenie wojny polsko-polskiej. To priorytety kampanii Karola Nawrockiego. – Poparcie mojej kandydatury przez ponad 150 naukowców, przedstawicieli świata publicznego i to wielkie poruszenie, które po wczorajszym dniu nastąpiło, pokazuje, że Polska dojrzała do tego, aby mieć w końcu prezydenta bezpartyjnego i prezydenta, który jest popierany przez komitet obywatelski, wystawiony przez komitet obywatelski, a także uroczyście poparty przez Zjednoczoną Prawicę – mówił w poniedziałek na konferencji prasowej.

