Śmiertelne potrącenie 14-latka. Minister zapowiada pilne zmiany

W piątek na oznakowanym przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza w Warszawie doszło do śmiertelnego potrącenia 14-latka. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, został zatrzymany następnego dnia. Ponieważ był nietrzeźwy (badanie wykazało około dwa promile alkoholu we krwi), czynności z jego udziałem prowadzono w niedzielę.

43-letni kurier Andrzej K. został we wtorek aresztowany na trzy miesiące. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia, a także zarzut niezastosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba poinformował, że podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Tuż po wypadku pojawiły się plotki, że bus, którym kierował sprawca, to furgonetka należąca do firmy InPost. Prokuratura oraz założyciel i prezes InPostu Rafał Brzoska zaprzeczyli tym doniesieniom.

Brzoska zaapelował do Ministerstwa Cyfryzacji oraz MSWiA o stworzenie systemu umożliwiającego weryfikację kierowców.

Będą pilne zmiany

– To, że ktoś bez uprawnień pracował jako kierowca, jest niedopuszczalne, zwłaszcza jeśli doprowadziło to do śmierci człowieka. Kara za takie przestępstwa musi być surowa. Państwo musi działać szybko i stanowczo, by zapobiegać takim sytuacjom – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Jak zapowiedział, jeszcze w styczniu Ministerstwo Cyfryzacji udostępni firmom transportowym i pośredniczącym przy przewozie osób możliwość automatycznego weryfikowania uprawnień kierowców. – Dzięki temu firmy będą mogły bezpłatnie każdego dnia sprawdzać, czy żadnemu z ich kierowców nie zatrzymano prawa jazdy. Dziś każdy może to sprawdzić na stronie internetowej, jednak dzięki integracji systemów poprzez API proces ten będzie odbywać się w pełni automatycznie – mówił Gawkowski.

Resort już udostępnił bezpłatną e-usługę "Sprawdź uprawnienia kierowcy", dzięki której każdy może zweryfikować podstawowe dane dokumentu i uprawnienia posiadane przez kierowcę.

Aby uzyskać dane wystarczy podać imię i nazwisko kierowcy oraz numer blankietu/druku dokumentu (prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem lub tymczasowego elektronicznego prawa jazdy). W ramach wyświetlanych danych można uzyskać następujące informacje: rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia; datę ważności uprawnienia; datę ważności dokumentu; serię i numer blankietu; informację o zatrzymaniu dokumentu, jeżeli dokument pozostaje zatrzymany.

Czytaj też:

Zmarł potrącony 14-latek. Prezes InPostu reaguje na "kłamliwe zarzuty"