"Niech mu wydrukują". Prof. Dudek odpowiada Kaczyńskiemu

– Antoni Dudek to człowiek, który, gdy był młody, mylił się bardzo. Czytałem o jego wystąpieniach na konferencjach młodzieżówki komunistycznej z 1987 r. czy 1988 r. Każdy rozgarnięty człowiek widział, że komunizm się wtedy już walił w Polsce, ale też i w Związku Sowieckim. Trzeba było wtedy być nie tylko niezbyt moralnym w wymiarze politycznym, ale też bardzo słabo rozgarniętym, żeby coś takiego robić – stwierdził Jarosław Kaczyński, pytany na konferencji prasowej o oskarżenia, jakie Dudek wystosował pod adresem prezesa IPN, kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego.

Dudek o słowach Kaczyńskiego: Polecam Wikipedię, niech mu wydrukują

Do wypowiedzi Kaczyńskiego Dudek odniósł się w poniedziałek na antenie Polsat News. – To nie problem mojego życiorysu jest tu istotny. Kto go chce znać, polecam Wikipedię, tam jest wszystko napisane zgodnie z prawdą. Prezesowi Kaczyńskiemu też, niech mu wydrukują, to będzie precyzyjniejszy w swoich oskarżeniach – stwierdził historyk.

Tłumaczył, że istota sprawy nie dotyczy jego, tylko Nawrockiego i opinii na jego temat. – Ona została wypowiedziana na podstawie mojej znajomości tego człowieka, która się zaczęła ponad dekadę temu, gdy byłem recenzentem jego pracy doktorskiej. Śledzę jego karierę zwłaszcza w Instytucie Pamięci Narodowej – zaznaczył profesor.

Według niego "to kwestia czasu, kiedy poznamy różne aspekty działania prezesa Nawrockiego wewnątrz IPN". – Nie jest przypadkiem, że rzecznik IPN w odpowiedzi na moją ocenę pana Nawrockiego powiedział, iż ja nie mam żadnych związków z Instytutem w czasach, gdy pan Nawrocki jest prezesem, więc nie mam wiedzy – mówił Dudek.

– Polecam na przykład lekturę ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat IPN i nieprawidłowości, jakie tam są – dodał.

"Potwierdzam". Nawrocki odpowiada Dudkowi

Wcześniej Dudek nazwał Nawrockiego "jednym z najbardziej niebezpiecznych ludzi" w polskiej polityce. Na słowa historyka prezes IPN odpowiedział krótkim wpisem w mediach społecznościowych. "Potwierdzam! W sprawach Polski i Polaków jestem zdeterminowany i efektywny. Od lat. Miłego dnia" – napisał Nawrocki na portalu X.

