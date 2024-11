Najnowszy sondaż partyjny. Kto traci, a kto zyskuje?

W najnowszym sondażu United Survyes dla Wirtualnej Polski największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska – 32,5 proc. Jest to spadek o 1,5 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Na Prawo i Sprawiedliwość chce zagłosować 29,9 proc. respondentów. Oznacza to spadek notowań o 1,8 pkt. proc. Na podium znalazła się także Konfederacja z poparciem na poziomie 10,5 proc. (spadek o 0,3 pkt. proc.).

Nad progiem wyborczym znalazły się jeszcze Trzecia Droga – 9,7 proc. poparcia (wzrost o 0,9 pkt. proc.) oraz Lewica – 8,5 proc. (wzrost o 1,4 pkt. proc.). 8,9 proc. badanych nie wie, na kogo oddać głos. Frekwencja w wyborach wyniosłaby 57,4 proc. Sondaż został przeprowadzony w dniach 22-24 listopada w grupie 1000 ankietowanych metodami CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) oraz CATI (wywiad z respondentem prowadzony przez telefon).

– To nie są wielkie spadki. Biorąc jednak pod uwagę, że Koalicja Obywatelska organizowała tzw. prawybory i głośno było w mediach o jej kandydatach, a z drugiej strony w PiS-ie dyskutowano, kto będzie kandydatem na prezydenta, to spadki wskazują, że jest jakieś zniechęcenie do obydwu formacji – skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Maciej Drzonek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Preferencje partyjne Polaków

Kilka dni temu opublikowano wyniki badania przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24. Prowadzi Koalicja Obywatelska z wynikiem 35 proc. Tuż za KO uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Oddanie głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 32 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z poparciem na poziomie 13 proc.

Na Lewicę zagłosowałoby 7 proc. pytanych. Dokładnie taki samy wynik uzyskała Trzecia Droga. 2 proc. badanych wskazało, że zagłosowałoby na inną partię, a 4 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" albo odmówiło odpowiedzi. Sondaż został zrealizowany telefonicznie 24 listopada na próbie liczącej 1000 osób.

