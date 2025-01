Presja homolobby działa? Hiszpański kardynał przeprosił za uzdrawianie homoseksualizmu

Pod koniec ubiegłego roku hiszpańskie Stowarzyszenie Przeciwko Terapiom Konwersyjnym złożyło do ministerstwa równości donos na katolickie instytucje prowadzące terapie konwersyjne dla homoseksualistów. Chodzi o metody leczenia niechcianego homoseksualizmu.

W donosie znalazły się również informacje o duszpasterzach, którzy w ramach programu "transformados" (z hiszp. przemienieni – przyp. red.), zachęcali homoseksualistów do życia w czystości i łasce Bożej, co w konsekwencji miało prowadzić do uporządkowania niewłaściwych skłonności. Zdaniem aktywistów program prowadzony w dziecezjach ma charakter "przestępczy".

Hiszpański Kościół ugina się pod presją homolobby?

W wyniku presji środowisk LGBT niektórzy hierarchowie hiszpańskiego Kościoła zdecydowali się odciąć od tych działań. Tak postąpił metropolita Barcelony, w której prowadzony był program "przemienieni". Kard. Juan José Omella opublikował na początku stycznia br. notę prasową. W oświadczeniu wyraził "niezgodę" na "te terapie konwersyjne".

Hierarcha podkreślił, że odnosi się szczególnie do tych terapii, które prowadzone są na terenie jego diecezji. Kuria zapewniła przy tym, że działania te nie mają wsparcia lokalnych władz kościelnych, a są jedynie działaniem osób prywatnych. W dokumencie przypomniano, że próby uzdrawiania homoseksualizmu miały zostać potępione przez samą Stolicę Apostolską. Diecezja Barcelony wskazała tutaj na list Watykanu do biskupów Hiszpanii z 2021 roku, w którym zakazano duchowieństwu jakiegokolwiek zaangażowania w działania zmierzające do zmiany wypaczonej orientacji seksualnej.

Czytaj też:

Santiago de Compostela: Trzeci z rzędu rekordowy rok na Drodze św. JakubaCzytaj też:

"LGBT to zdecydowana mniejszość". Fundacja Życie i Rodzina przedstawiła statystyki