KE przekaże miliardy dla Warszawy. Trzaskowski: Nie było łatwo

– To nie było łatwe, bo jeżeli ktoś pamięta, KE na początku uznała, że nie będzie współfinansować metra i nie uznawała tego projektu za projekt szynowy, tak jak w poprzednich latach, ale udało mi się przekonać KE przy wsparciu przewodniczącej von der Leyen, bo to z nią rozmawiałem na ten temat w momencie, kiedy wybuchł kryzys uchodźczy, żeby te pieniądze się znalazły. Dzisiaj te pieniądze już stają się faktem, jeżeli chodzi o konkretne projekty – stwierdził Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej.

Prezydent Warszawy przekazał, że ponad mld zł trafi na dokończenie II linii metra wraz ze stacją postojową, niemal kolejny miliard ma trafić na projekty tramwajowe, które są w tej chwili realizowane – mówił dalej.

– To naprawdę bardzo duży zastrzyk finansowy dla miasta, bardzo nam zależało, żeby można było kontynuować wsparcie z UE. To też idealny przykład tego, jak może układać się harmonijnie współpraca pomiędzy rządem a samorządem a UE – podkreślił prezydent Warszawy.

Trzaskowski chce upamiętnić ofiary rzezi wołyńskiej

Szefowie MSZ Polski i Ukrainy wystąpili we wtorek w Warszawie na konferencji prasowej. Minister Radosław Sikorski poinformował, że Ukraina nie widzi przeszkód do rozpoczęcia ekshumacji na Wołyniu. Kijów deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tej sprawie. – Zarówno Ukraińcy, jak i Polacy są zainteresowani tym, aby nie było między nami żadnych nieporozumień. Jesteśmy na dobrej drodze, uważam, że mamy progres. I jest to odpowiednio zapisane w naszej wspólnej deklaracji – powiedział szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

Do sprawy odniósł się na portalu X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który pogratulował Radosławowi Sikorskiemu "skutecznej dyplomacji". Jak stwierdził, "na ten moment czekały pokolenia Polek i Polaków".

Do swojego wpisu polityk dodał deklarację pochówku ofiar na Powązkach Wojskowych.

"Wreszcie będziemy mogli godnie upamiętnić ofiary rzezi wołyńskiej. A jako prezydent Warszawy deklaruję już dziś: Cmentarz na Powązkach jest gotowy, by stać się godnym miejscem ich spoczynku" – napisał.

