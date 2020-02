Kuriozalne słowa Kidawy-Błońskiej o meczach sportowych w TVP

Kandydatka KO na prezydenta była gościem Radia Sud, lokalnej rozgłośni nadającej na częstotliwości 101,7 MHz w Kępnie oraz 89,7 MHz w Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie).

Dziennikarz prowadzący audycję zapytał Kidawę-Błońską, czy Jacek Kurski powinien być prezesem TVP. Fragment wywiadu trafił do internetu.

– Nie powinien być prezesem, ponieważ media publiczne w każdym społeczeństwie odgrywają bardzo ważną rolę. One powinny, po pierwsze, prowadzić edukację, rzetelną informację. Ale nie może być tak, że w tych mediach nie ma informacji rzetelnej, głównie są komentarze. I to komentarze tylko na rzecz jednej partii politycznej. Tam już nie ma informacji, a nawet czasami boję się o wyniki najprostsze - z meczów sportowych, że one także mogą być sfałszowane – powiedziała Kidawa-Błońska.

Wideo z wypowiedzią kandydatki na prezydenta skomentował m.in. Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiS i poseł tej partii. "Wyniki meczów są sfałszowane. Widać tutaj kontakt z inna «ekspertką» od piłki nożnej Panią «kto wylosował te drużyny» Mucha:) Piłka nożna to coś więcej niż sport" – stwierdził Sobolewski.