Poruszający wpis Kukiza ws. śmierci Romualda Lipki

Wójcik: Ile dzieci trzeba zabić, żeby dostać dożywocie?

Sąd uznał, że kara 25 lat więzienia to zbyt surowy wyrok dla pedofila, który zgwałcił i pobił na śmierć 3-letnie dziecko. - Słowa sędziego oznaczają, że polski wymiar sprawiedliwości bardzo choruje, bo w życiu by mi do głowy nie...