Morawiecki: Będziemy czempionami wolności słowa w internecie

Będzie debata w Parlamencie Europejskim w związku z ostatnimi wypowiedziami Elona Muska i zmianami w moderowaniu treści, które wprowadza Meta. Debata odbędzie się podczas rozpoczynającej się 20 stycznia sesji plenarnej w Strasburgu. Ostateczna decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia szefów frakcji PE – podała rozgłośnia RMF FM.

Morawiecki: Musimy protestować

Głos w tej sprawie zabrał były premier. Mateusz Morawiecki wypowiada się jako szef frakcji EKR.

– Czy wiecie, że chcą wprowadzić cenzurę w mediach społecznościowych? Takie sygnały płyną z brukselskich elit. Takie sygnał płyną od przychylnych im mediów, a także niektórych polityków. Europa budzi się z letargu, więc wszyscy ci biurokraci chcą bronić swoich ideologicznych fanaberii. Media społecznościowe to ocean wolności. To z nich większość ludzi czerpie potrzebne im informacje. Jednym z takich mediów jest platforma X. Polityka wolności słowa, którą wprowadzić na niej Elon Musk, okazała się na tyle skuteczna, że w ślad za nią idzie teraz Facebook. Mark Zuckerberg ogłosil niedawno rewolucję w podejściu Mety do cenzury i factcheckingu. Dlatego cztery frakcje w PE wezwały do debaty nad nowymi zasadami moderacji treści właśnie na Facebooku i na temat funkcjonowania portalu X – wskazuje polityk na nowym nagraniu.

– Dlatego z tego miejsca chcę mocno zadeklarować, że EKR, czyli Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy pod moim przewodnictwem będą czempionami wolności słowa. Będziemy czempionami wolności słowa w internecie. Musimy protestować przeciwko jakimkolwiek próbom blokady wolności słowa w mediach i w internecie. Spór i prawo do niego to esencja demokracji. Obywatel wolny i bezpieczny to obywatel dobrze poinformowany. Żaden rząd, żaden polityk, żaden urzędnik nie może zamykać ust internautom – wskazuje były premier. Następnie Morawiecki zacytował słowa Woltera: "By odkryć, kto tobą rządzi, po prostu sprawdź, kogo nie wolno ci krytykować": – Tak napisał Wolter w XVIII wieku. Ta oświeceniowa prawda jest dziś w internecie bardziej aktualna niż kiedykolwiek.

