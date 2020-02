Prezes TVP ujawnił, ile zarabia

Temat zarobków Jacka Kurskiego został poruszony podczas posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dyskusja dotyczyła niemal dwóch miliardów złotych rekompensaty, którą mają otrzymać media publiczne. Prezes TVP odpowiadał na pytania senatorów o zadania, jakie realizuje telewizja. Kurski wskazał, że roczny budżet Telewizyjnej Agencji Informacyjnej wynosi 140 milionów złotych. Pod TAI podlegają m.in. kanały informacyjne TVP i TVP Info.

Jacek Kurski mówił również o tym, ile zarabia on sam. – Poprosiłem radę nadzorczą o najniższe możliwe wynagrodzenie, proponowano mi wyższe – powiedział.

O jakich dokładnie kwotach mowa? Jak podają "Wirtualne Media", Jacek Kurski ma zarabiać 7-krotność średniej krajowej, choć najwyższa zawarta w kontrakcie możliwa suma to 15-krotność. Według założeń w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, średnia krajowa wynosi 5227 złotych brutto. Czyli jej 7-krotność to 36 589, a 15-krotność 78 405 złotych. GUS podaje, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2019 roku wyniosło 4931,59 złotych. Wtedy jego 7-krotność to 34 521,13‬ złotych.