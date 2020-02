Powstał fundusz dla "represjonowanych sędziów". Ziemkiewicz oburzony pomysłem: Bezczelność bez granic!

O Funduszu informuje portal oko.press. Założyły go cztery stowarzyszenia sędziów: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” na czele, którego stoi sędzia Krystian Markiewicz, Stowarzyszenie Sędziów Themis, do którego należy m.in. sędzia Waldemar Żurek, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Pro Familia. Można poprzez niego przekazywać wpłaty oraz 1 procent z podatku m.in. dla sędziego Pawła Juszczyszyna. Jak informują sędziowie, do powołania Funduszu Pomocy skłoniła ich decyzja Izby Dyscyplinarnej SN ws. olsztyńskiego sędziego. Fundusz Pomocy działa przy założonej w 2014 roku Fundacji Dom Sędziego Seniora, której fundatorami są te cztery stowarzyszenia sędziowskie.

Sprawę skomentował Rafał Ziemkiewicz.

"Biedaczek Juszczyszyn, będzie w zawieszeniu dostawał tylko 6 tysi za leżenie brzuchem do góry. Co za nieludzkie represje... Jeśli już na kogoś zbierać, [—-] złamane, to na rodzinę tego rolnika, którego warte 500 tys gospodarstwo sprzedał za 30 tys... Bezczelność bez granic!" – napisał na Twitterze publicysta.

Przypomnijmy, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, w werdykcie II instancji, zawiesiła sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżyła mu wynagrodzenie o 40 procent. Paweł Juszczyszyn to sędzia z Olsztyna, który zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Został za to zawieszony w orzekaniu, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał go z delegacji. Sędziemu postawiono także zarzuty dyscyplinarne.