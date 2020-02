Nie wolno pozwolić na paraliż

Marcin Makowski: Czy Polska jest już państwem dualizmu prawnego?

Jarosław Gowin: Dalsza eskalacja sporu o sądownictwo mogłaby nieść to ryzyko. Aby temu zapobiec, zdecydowałem się przyjąć zaproszenie do udziału w „Forum dla praworządności”, organizowanym pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. A podpisanie przez prezydenta nowelizacji ustawy o sądach – mam nadzieję – przyczyni się do uporządkowania niektórych kwestii spornych.

Wiele środowisk prawniczych apelowało, aby tego nie robił.

Powiedzmy to jasno: żadne państwo nie może dopuścić, aby część sędziów podważała legalność powołania innych sędziów! Nie wolno pozwolić na sparaliżowanie wyboru nowego I prezesa bądź I prezes Sądu Najwyższego. I właśnie z tych dwóch względów uważam nowe przepisy za konieczne dla bezpieczeństwa prawnego obywateli. Co do innych kwestii objętych nowelizacją czeka nas wielomiesięczny proces dialogu. Trzeba się liczyć z decyzjami Komisji Europejskiej i TSUE, dlatego potrzebujemy kanału zapewniającego minimum komunikacji między środowiskami prawniczymi i obozem rządowym.