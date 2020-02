Jachira "zabłysnęła" na Twitterze. Bezlitosne komentarze

"Demonizować obraz Polski i utrwalać kłamstwa". Saryusz-Wolski o debacie w PE

– Novum było to, że grupy polityczne użyły grupy z Wyszehradu. Czesi i Słowacy atakowali Polskę, co prowadzi do skłócenia Grupy Wyszehradzkiej – mówi portalowi DoRzeczy.pl europoseł PiS, Jacek Saryusz-Wolski.