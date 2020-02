"Ja już wiem co zaraz będzie". Znany dominikanin zdradził na kogo zagłosuje w wyborach

Popularny dominikanin ojciec Adam Szustak został zapytany o jego opinię na temat kandydata na prezydenta Szymona Hołowni. Duchowny postanowił odpowiedzieć, choć przyznał, iż spodziewa się, że jego słowa wywołają lawinę komentarzy. – Uwaga, teraz jest bardzo ważne zastrzeżenie, bo ja już wiem co zaraz będzie – podkreślił, tłumacząc iż to co powie jest jego prywatną opinią, nie jest stanowiskiem Kościła ani zachętą do poparcia tego kandydata.

– Chciałbym na to pytanie odpowiedzieć, bo ono mnie w ogóle cieszy. Tylko to jest, uwaga, moja prywatna sprawa. I uwaga - nie powiedziałem tego, czego nie powiedziałem, czego zaraz nie powiem. Bo wiem, że zaraz będzie "no ale Szymon Hołownia to, albo tamto". Uwaga! Powiem to co teraz powiem – powiedział o. Szustak, po czym przeszedł do meritum.

– Otóż, po raz pierwszy od 23 lat pójdę na wybory. Od 23 lat nie byłem na wyborach. Wiem, grzech i w ogóle co to za patriota, co to za Polak. Nie byłem, bo nie ma w kim wybierać, nie ma zupełnie. Po raz pierwszy, kiedy będą teraz wybory prezydenckie pójdę na wybory i zagłosuję na Szymona Hołownię. Uwaga: to nie znaczyło to, co część z Was sobie pomyślała że znaczyło. Tak, bardzo się cieszę, że Szymon startuje na prezydenta. Szczerze mu współczuję, bo to co on sobie sam zrobił tą decyzją, a to co zrobił swojej rodzinie... musi mieć bardzo odważną żonę. Wielki szacun dla Szymona. Nawet jeśli mu się nie uda wygrać, to mam nadzieję że przez samo to co będzie robił i już robi w trakcie kampanii, że to przyniesie dużo dobra. Takie jest moje zdanie nt. Szymona Hołowni, nikomu nic do tego. Takie jest moje zdanie. Nikomu nic do tego, w takim sensie proszę tego nie interpretować tak, jak tego nie powiedziałem. Nikogo do tego nie zachęcam. To moje, adamo-szustakowe zdanie, idę w tym roku po raz pierwszy na wybory – poinformował dominikanin.

To wyznanie skomentował na Twitterze Cezary Krysztopa. "Zakonnik popierajacy gościa popierajacego 'kompromis aborcyjny'. Co sie dzieje z tym Kościołem?" – zapytał.

Przypomnijmy, że uchodzący do niedawna za katolickiego publicystę Szymon Hołownia, po ogłoszeniu decyzji o kandydowaniu na prezydenta zaskoczył swoimi wypowiedziami nt. kompromisu aborcyjnego, a także in vitro.