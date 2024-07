Prof. Szeremietiew zapytany o Vance’a. "To jest absolutnie nieprawdziwy obraz"

Senator z Ohio James David Vance został kandydatem Republikanów na wiceprezydenta USA. Niepokój części polskich mediów wzbudzają jego wypowiedzi na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej. Otóż J.D. Vance w przeszłości w trakcie jednego z wywiadów powiedział, iż nie obchodzi go, co się stanie z Ukrainą. Wskazywał także, że aby wojna się zakończyła rząd w Kijowie będzie musiał pogodzić się z utratą części terytorium.

Także w ostatnim wywiadzie, już po nominacji, przestrzegał przed eskalacją wojny i zwracał uwagę na ryzyko starcia jądrowego. – Prezydent Trump obiecał pójść tam i negocjować z Rosjanami i Ukraińcami i doprowadzić to wszystko do szybkiego końca, tak by Ameryka mogła się skupić na prawdziwym problemie, Chinach. To jest największe zagrożenie dla naszego kraju – powiedział kandydat na wiceprezydenta.

Vance chciałby, żeby USA zostawiły Ukrainę albo Polskę? Szeremietiew: Absolutnie nieprawdziwy obraz

O wyrażane przez część mediów ewentualne zagrożenia związane z postacią wybranego przez Donalda Trumpa potencjalnego wiceprezydenta Jaśmina Nowak zapytała w Radio WNET byłego wiceministra obrony narodowej i eksperta w dziedzinie polityki zagranicznej oraz wojskowości prof. Romualda Szeremietiewa.

W kontekście słów "nie obchodzi mnie, co się stanie z Ukrainą" Szeremietiew powiedział, że należy zaprzeczyć głosom straszącym słowami Vance’a i zapoznać się z całością wypowiedzi. – Znam wypowiedzi senatora Vance’a i absolutnie nie potwierdzam tego, że to jest ktoś, kto chce zostawić Ukrainę, zostawić sojuszników takich jak Polska i skupić się na problemach wewnętrznych Ameryki. To jest absolutnie nieprawdziwy obraz, ale przeciwnicy Donalda Trumpa i rządów konserwatywnych w ogóle znani są z tego, że potrafią fałszować wszystko, co dotyczy ich politycznych przeciwników – powiedział Szeremietiew, dodając, że środowiska te strasząc, chcą urobić opinię publiczną, by nie chciała w kraju rządów konserwatywnych.

Profesor powiedział, że jest pod wrażeniem konwencji Republikanów, gdzie widać wielki patriotyzm i wolę uczynienia Ameryki wielką. – Życzę Polsce, żeby w Polsce też było tak wiele objawów patriotyzmu i traktowania własnego kraju jako kraju, który powinien być wielki – oznajmił.

