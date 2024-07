Trump ogłosił nazwisko swojego kandydata na wiceprezydenta

W Milwaukee trwa konwencja Republikanów. Zwycięzca prawyborów Donald Trump oficjalnie uzyskał nominację partii na kandydata na prezydenta i ogłosił senatora z Ohio Jamesa Davida Vance'a swoim kandydatem na wiceprezydenta. 39-letni polityk był jednym z kilku Republikanów uważanych za głównych pretendentów do stanowiska wiceprezydenta jeżeli Trump wygra wybory.

"Po długich naradach i przemyśleniach oraz biorąc pod uwagę ogromne talenty wielu innych osób, zdecydowałem, że osobą najlepiej pasującą do objęcia stanowiska wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych jest senator J.D. Vance ze stanu Ohio" – napisał w swoich mediach społecznościowych Donald Trump.

Vance urodził się 2 sierpnia 1984 w Middletown. Jego rodzice byli pochodzenia irlandzkiego, należeli do klasy robotniczej. W wieku 6 lat, po rozwodzie swoich rodziców, został zostawiony przez swojego ojca, a matka miała problemy z używkami.

Po ukończeniu szkoły średniej Vance zaciągnął się do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych i brał udział w wojnie w Iraku. Zrobił licencjat z politologii i filozofii na Uniwersytecie w Ohio, a następnie ukończył prawo na Yale.

Po zakończeniu edukacji przeniósł się do San Francisco i pracował w firmie Sidley Austin LLP, a później m.in. jako dyrektor w firmie venture capital należącej do miliardera Petera Thiela, który później stał się głównym darczyńcom finansowym udanej kampanii Vance'a do Senatu w 2020 roku. W 2017 roku rozpoczął pracę w firmie inwestycyjnej Revolution LLC, gdzie zajmował się rozszerzeniem inicjatywy "Rise of the Rest", wspierającej startupy spoza Doliny Krzemowej, Nowego Jorku i Bostonu.

Jest autorem bestsellerowej książki "Hillbilly Elegy" opowiadającej m.in. o jego dorastaniu w mieście hutniczym i jego korzeniach.

Co ciekawe, Vance gdy Trump po raz pierwszy ubiegał się o prezydenturę, był jego zagorzałym krytykiem. Swoje zdanie zmienił już w trakcie prezydentury Republikanina, doceniając prowadzoną przez niego politykę. W listopadzie 2022 roku został senatorem USA. W Senacie Vance był jednym z najgłośniejszych zwolenników programu Trumpa "America First".

Vance upomniał Tuska

Vance skomentował wpis Donalda Tuska kiedy polski premier skrytykował decyzję Senatu USA, który odrzucił ustawę, dotyczącą kolejnego pakietu pomoc dla Ukrainy. Przyczyną był spór Demokratów i Republikanów o zalew amerykańskiej granicy, ale później ustawa o pomocy dla Kijowa została przyjęta.

"Drodzy republikańscy senatorowie Ameryki. Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niepodległość, musi dziś przewracać się w grobie. Wstydźcie się" – napisał wtedy premier.

Vance odparł: "Nowy przywódca Polski aresztuje przeciwników politycznych i bezpieczeństwo swojego kraju zawdzięcza mojej hojności. Mógłby rozważyć okazanie pewnego uznania lub przynajmniej złagodzenie własnych autorytarnych impulsów".

