Szeremietiew: Kampania powinna przebiec gładko. Duda zasługuje na reelekcję

W Sobotę odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Istotna o tyle, że była to pierwsza konwencja w kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Jak ocenia Pan początek kampanii i szanse na reelekcję urzędującego prezydenta?

Prof. Romuald Szeremietiew: Myślę, że jeśli chodzi o kampanię i kwestię reelekcji wszystko powinno przebiec gładko. Prezydent Andrzej Duda bez wątpienia na reelekcję zasługuje. Jest po prostu bardzo dobrym prezydentem. A konwencja wypadła okazale, zarówno jeśli chodzi o formę – widać było pełen profesjonalizm, jak i treść – wystąpienia merytoryczne były dobre. Konwencja wzbudziła zresztą zdenerwowanie w obozie przeciwników Andrzeja Dudy, co tylko potwierdza, że była bardzo dobrze przygotowana.

Podczas konwencji padły słowa o bezpieczeństwie i polityce międzynarodowej, działaniach prezydenta w tym wymiarze. Jak Pan, jako były wiceminister obrony narodowej ocenia politykę Andrzeja Dudy?

To, co moim zdaniem w sprawach międzynarodowych jest najważniejsze to to, że realizowany jest projekt Trójmorza. Ma on kolosalne znaczenie dla przyszłości Polski i całego naszego regionu. I dokonania Andrzeja Dudy w tworzeniu tego projektu są bezsprzeczne. Minister Czaputowicz rozmawiał z Amerykanami w Monachium, doskonałą informacją jest obietnica zaangażowania się finansowego Stanów Zjednoczonych w projekt Trójmorza. Nadarza się też kolejna okazja, która może zostać przez nas wykorzystana, chodzi mi o sytuację z Białorusią.

Czyli?

Aleksander Łukaszenka mówił niedawno o sprowadzaniu ropy z Zachodu, dla białoruskich rafinerii. Miałaby ona być sprowadzana przez Gdańsk. Były w Mińsku rozmowy z sekretarzem amerykańskim Mikem Pompeo, który zapewnił, że jeżeli Białoruś będzie tego chciała, to wsparcie Waszyngtonu uzyska. Białoruś z racji na swoje położenie, miejsce w planach Rosji, ma dla naszego bezpieczeństwa bardzo duże znaczenie. A więc zapowiedzi zwiększenia współpracy z Zachodem cieszą. Podobnie jak wsparcie dla projektu Trójmorza. Zaangażowanie prezydenta Andrzeja Dudy jest tu nie do przecenienia.