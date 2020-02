Minister Szumowski: Nakłady na onkologię o 3 mld wyższe niż w 2015

Podczas konferencji prasowej na temat wydatków na onkologię oraz podnoszonej przez opozycję kwestii przeznaczenia dodatkowych 2 mld zł na onkologię zamiast na dotację dla mediów publicznych, minister zdrowia podkreślił, że wydatki na onkologię w Polsce w osatnim czasie rosną, a leczenie onkologiczne bardzo się zmienia. Za sukces uznał przede wszystkim wdrażany od ponad roku w dwóch województwach pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej. Pacjenci w województwie dolnośląskim i świętokrzyskim bardzo dobrze ją oceniają: poprawiła się diagnostyka i skróciło oczekiwanie na leczenie. Obecnie w pilotażu są cztery województwa.

- Zastaliśmy onkologię w stanie, który wymagał podjęcia pilnych działań. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, dlatego zaprosiliśmy ekspertów i pacjentów, by opracować nowe wytyczne, jak zmieniać leczenie onkologiczne. Dzięki tym pracom stworzyliśmy Narodową Strategię Onkologiczną, przyjętą niedawno przez rząd - mówił minister Szumowski.

Podkreślił, że na samą Narodową Strategię Onkologiczną zostanie wydanych do 2030 roku ponad 5 mld zł z budżetu Ministerstwa Zdrowia. - Do tego dojdą jeszcze dodatkowe pieniądze z NFZ oraz Agencji Badań Medycznych. W sumie będzie to ok. 11 mld zł do 2030 roku - zapewnił minister.

Potwierdził, że będą to dodatkowe pieniądze oprócz tych, które już dziś NFZ przeznacza na świadczenia w zakresie onkologii. - W 2015 roku na świadczenia onkologiczne NFZ przeznaczał 8 mld zł, obecnie 11 mld zł, tak więc jest to wzrost o ponad 3 mld zł. Znacznie więcej pacjentów jest w programach lekowych i samych programów lekowych jest znacznie więcej. W wielu nowotworach, np. piersi, jelita grubego nasze leczenie to już standardy europejskie - mówił minister Łukasz Szumowski.

Prof. Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego pokreślił, że Polskie Towarzystwo Onkologiczne będzie monitorować proces realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej. Zaznaczył, że NSO to kompleksowa strategia, obejmująca zarówno profilaktykę, jak organizację leczenia i leczenie nowotworów.

Minister Łukasz Szumowski pytany, czy nie przydałyby się dodatkowe 2 mld zł na onkologię (zamiast dotacji dla mediów publicznych), podkreślił, że każde dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia są potrzebne i cieszy się, że ochrona zdrowia w Polsce jest tym działem gospodarki, na który obecnie w Polsce nakłady rosną najszybciej. - To dobrze, że politycy ostrzegają problem onkologii, jako resort działamy w zakresie zwiększenia finansowania - mówił minister. Podkreślił również, że Ministerstwo Zdrowia, dostrzegając problemy onkologii musi pamiętać też o chorych na inne schorzenia, m.in. o pacjentach z chorobami rzadkimi czy o wprowadzanych właśnie zmianach w psychiatrii dziecięcej. - Moim zadaniem jest to, żeby środki na ochronę zdrowia wzrastały, jednak żeby dyskusja nad tym, jak je wydać, była dyskusją ekspercką, a nie polityczną. Zmieniamy polską onkologię, pacjenci to odczują. Chcemy, by dodatkowe pieniądze, były wydawane w sposób jak najlepszy dla pacjenta, dyskutujemy zarówno z ekspertami, jak z pacjentami - mówił minister Szumowski.